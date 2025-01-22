Сможет ли президент США Дональд Трамп положить конец российско-украинскому конфликту за 100 дней? (Al Jazeera, Катар)

Al Jazeera: эксперты назвали решающие факторы в рамках конфликта на Украине

Прекращение конфликта на Украине — один из главных приоритетов Трампа, пишет Al Jazeera. В последнее время ситуация на поле боя отличается статичностью, однако необходимость переговоров Москвы и Киева растет с каждым днем — и новый президент США это понимает.

Джон Т. Псаропулос (John T Psaropoulos)

Новый президент США Дональд Трамп пообещал подписать ряд указов в первый день своего пребывания в должности.

Прекращение конфликта на Украине — один из его главных приоритетов.

Специальный посланник президента США по Украине генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог заявил в интервью Fox News: "Я хотел бы поставить цель как на личном, так и на профессиональном уровне. Я бы сказал: давайте установим ее на уровне 100 дней".

Как бы оптимистично это ни звучало для конфликта, который в следующем месяце отметит свою третью годовщину, 100 дней — это отступление от прежнего обещания. В мае 2023 года Трамп пообещал завершить конфликт на Украине "за 24 часа" в случае победы на президентских выборах.

Когда на пресс-конференции в Мар-а-Лаго во Флориде его спросили о том, как он собирается положить конец конфликту на Украине, Трамп отказался от своего предвыборного обещания, назвав переговоры "сложными".

Каковы "красные линии" Трампа?

Спешка Трампа нервирует Украину.

Дональд Трамп отказался ответить на вопрос о том, хочет ли он, чтобы Украина победила, который был ему задан на предвыборных дебатах с Камалой Харрис. "Я хочу, чтобы война прекратилась. Я хочу спасти жизни людей", — сказал Трамп.

Россия приветствует настрой Дональда Трампа.

На следующий день после пресс-конференции Трампа помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что "переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада".

Киев и Москва выдвинули противоречивые условия прекращения огня.

Киев требует полного вывода российских войск со своей территории и немедленного предоставления стране членства в НАТО. Москва, в свою очередь, заявляет, что не вернет Киеву территории, объявленные новыми регионами России, и настаивает на невступлении Украины в НАТО.

"Россия не хочет присутствия НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу", — заявил Трамп.

Новый президент США утверждает, что до начала конфликта сделку [с Россией] мог бы заключить даже посредственный переговорщик. Он с готовностью согласился бы не пускать Украину в НАТО и, возможно, пошел бы на другие уступки, которые экс-президент США Джо Байден счел бы неприемлемыми.

Келлог сказал, что Трамп "не пытается что-то отдать Путину или русским... На самом деле он хочет спасти Украину и сохранить ее суверенитет".

Кто выигрывает в конфликте?

Украина отбила у российской армии несколько квадратных километров территории в ходе контрнаступления в 2023 году, но не смогла прорвать российскую оборону. В 2024 году Россия вновь перешла в наступление, захватив еще 0,69% украинской территории.

В понедельник, 20 января, российские бойцы взяли под контроль Новоегоровку и Шевченко в Луганской и Донецкой народных республиках. Они также добились некоторых успехов в Курской области.

Поскольку вооруженный конфликт на Украине в настоящее время характеризуется статичной ситуацией, эксперты сообщили "Аль-Джазире", что контроль над воздушным пространством и устойчивое военное финансирование, скорее всего, и определят победителя.

В последнее время Украина уверенно заявляет о своей способности противостоять российским атакам. Она наносит удары, которые, по ее мнению, истощат российскую армию, приведут к потере политической поддержки конфликта или воспрепятствуют восстановлению экономики России.

В текущем году Украина планирует максимально нарастить производство собственного оружия, обойдя ограничения на использование западных ракет и создав оборонную промышленность стоимостью 30 миллиардов долларов.

Военные расходы повысили уровень инфляции в России. Кроме того, ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21%, что, по мнению некоторых экспертов, указывает на грядущие финансовые трудности.

"Возникает дилемма: чем дольше Москва откладывает прекращение огня, тем выше риск неконтролируемого кредитного кризиса, который ослабит переговорные позиции России", — говорит экономист Гарвардского университета Крейг Кеннеди.

Во время предвыборной кампании Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным, чтобы обсудить урегулирование конфликта.

"Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом Соединенных Штатов Америки и в том числе с Дональдом Трампом", — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он сказал, что дата встречи пока не назначена. Как сообщает CNN, телефонный разговор может состояться в ближайшие несколько дней.