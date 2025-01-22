Премьер-министр Словакии заговорил о будущем вне ЕС и НАТО (Bloomberg, США)

Bloomberg: премьер Словакии собрался отправить ЕС и НАТО в "учебники истории"

Премьер Словакии Фицо заявил, что мировые события могут отправить ЕС и НАТО в “учебники истории”, сообщает Bloomberg. При этом вице-спикер парламента страны допустил, что Словакия в будущем задумается о выходе из этих структур.

Даниэль Хорнак (Daniel Hornak)

Премьер-министр Словакии заговорил о будущем вне Европейского союза и НАТО, подчеркнув, что из-за стремительно развивающихся мировых событий оба института рискуют остаться лишь в “учебниках истории”.

Комментарии Роберта Фицо были далеки от призыва к восточноевропейской стране выйти из ключевых альянсов, однако премьер-министр — чьи отношения с западными союзниками становятся все более напряженными — все же нарушил явное табу для многих соотечественников.

Так Фицо прокомментировал реплику высокопоставленного чиновника Тибора Гашпара, вице-спикера и однопартийца, который заявил в прямом эфире, что из-за перемен, произошедших в ЕС и НАТО со времен вступления Словакии, в будущем страна может задуматься о выходе. При этом он признал, что это будет “радикальное решение”.

Премьер-министр заявил, что “совершенно” согласен с Гашпаром в том, что ситуация для стран-членов “постоянно меняется”. Он провел параллели с Варшавским договором, отметив, что военный альянс, в котором владычествовал Советский Союз, “распался за год”.

“Это верно, что ЕС и НАТО для нас — жизненно важное пространство, но никто не помешает нам предостеречь Словакию от различных рисков”, — заявил Фицо в соцсетях.

Словацкий лидер вернулся к власти в 2023 году, пообещав упрочить отношения со всеми мировыми державами, включая Россию, одновременно подтвердив членство страны в европейском блоке из 27 стран и военном альянсе под началом США.

Однако в последние недели, после декабрьской встречи в Москве с президентом Владимиром Путиным и обострения спора с Украиной из-за поставок газа, его правительство ужесточило риторику и стало жестче критиковать Киев и союзников по ЕС и НАТО.

Перспективу выхода из ЕС незамедлительно отвергла политическая элита Словакии, включая союзника Фицо президента Петера Пеллегрини, лидеров оппозиции и региональных губернаторов (один из которых — однопартиец премьера по блоку “Курс — социальная демократия”).

Экономические риски

Став членом еврозоны и Шенгена, Словакия углубила интеграцию с момента вступления в ЕС и НАТО в 2004 году. Членство в обеих организациях было политической целью с тех пор, как страна обрела независимость после распада Чехословакии в 1993 году.

Однако ситуация обостряется, а ставки растут, и группа представителей автомобильной промышленности Словакии в этом месяце заявила, что попытки Фицо сблизиться с Россией — и, наоборот, отдалиться от трансатлантического партнерства — ставят под угрозу экономическое будущее страны.

Риторика премьер-министра усугубила общественные протесты с требованием сохранить проевропейский курс страны. Партия Фицо теряет популярность: по ряду опросов “Курс — социальная демократия” отстает от проевропейской “Прогрессивной Словакии”.

В воскресенье коллектив из 250 психологов и психиатров подписал открытое письмо Фицо, предупредив, что его все более авторитарный стиль вкупе с искажениями информации раскалывают общественность. Они объяснили его возросшую агрессию последствиями покушения в мае прошлого года, когда премьер получил ранение и провел несколько недель в реанимации.

“Мы уповаем на вашу способность к самоанализу и возможность пересмотреть свое политическое поведение, — говорилось в письме, — вплоть до того, чтобы задуматься об уходе из большой политики”.

В ответ Фицо обвинил экспертов в политической предвзятости — и назвал их обращение попыткой разжечь “словацкий Майдан”, намекнув на проевропейские протесты 2014 года в Киеве, завершившиеся отставкой тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, который бежал в Россию.

Оппозиционные партии Словакии предложили объявить во вторник вотум недоверия парламенту в Братиславе. Однако несмотря на разногласия внутри коалиции и лишь незначительный перевес, ожидается, что премьер-министр благополучно переживет голосование.