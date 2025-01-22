Кандидат в постпреды США при ООН: Трамп нацелен на долгосрочное сдерживание РФ

Элиз Стефаник отметила, что ее усилия будут направлены на поддержку миссии президента Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Администрация нового президента США Дональда Трампа настроена на урегулирование конфликта на Украине и сдерживание России в долгосрочной перспективе. Об этом заявила кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник.

"Мои усилия будут направлены на поддержку миссии президента Трампа по урегулированию [конфликта на Украине] и сдерживанию России на долгосрочной основе", - отметила она на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, которые были посвящены рассмотрению ее кандидатуры. "Я считаю, что наше самое мощное средство сдерживания - это мир с позиции силы", - подчеркнула Стефаник.

"Безусловно, важно поддержать подход президента Трампа и его специального представителя к решению и урегулированию, - добавила она, говоря о планах в случае утверждения постоянным представителем США при ООН. - Я буду взаимодействовать с Советом национальной безопасности [Белого дома] и моими коллегами в кабинете министров, отвечающими за вопросы национальной безопасности, чтобы использовать этот пост в ООН для поддержки его стратегии и обеспечения ему максимальной гибкости для урегулирования этого".

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что РФ учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все для недопущения третьей мировой войны.

Республиканец Трамп вновь вступил в должность главы американской администрации 20 января.