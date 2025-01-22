Фицо призвал отложить вопрос членства Киева в НАТО ради мирных переговоров

Премьер-министр Словакии назвал поспешное вступление постсоветского государства в состав Североатлантического альянса "огромным риском для безопасности", чреватым угрозой третьей мировой войны

ПРАГА, 21 января. /ТАСС/. Мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта должны базироваться на признании необходимости отложить вступление Киева в НАТО. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам переговоров со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном в Братиславе.

"Мирные переговоры должны основываться в первую очередь на том, что членство Украины в НАТО будет отложено", - подчеркнул словацкий премьер. Он заверил, что Братислава "поддерживает вступление Украины в состав Евросоюза", но уточнил, что многие сторонники продолжения украинского конфликта были бы против членства страны в объединении. Глава правительства Словакии также назвал поспешное вступление постсоветского государства в состав Североатлантического альянса "огромным риском для безопасности", чреватым угрозой третьей мировой войны.

По итогам встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в понедельник Фицо заявил, что Турция может принять на своей территории переговоры основных игроков и положить конец украинскому конфликту. Глава правительства Словакии считает, что мирные переговоры на высшем уровне должны состояться в стране, "которая абсолютно нейтральна в этом вопросе и не имеет отношения к Международному уголовному суду".