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В США рассказали о «незаметных шпионах» ВС России в зоне СВО

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

Forbes: ВС РФ применили дроны с камерой наблюдения для скрытной разведки

Вооруженные силы (ВС) России применили FPV-дрон с камерой наблюдения для скрытной разведки в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказывает американское издание Forbes.

Отмечается, что в зоне СВО заметили легкий FPV-дрон с бамбуковой подставкой, который оснастили камерой с датчиком движения. «Беспилотник с камерой наблюдения выглядит странно, но эта собранная воедино комбинация может находиться рядом с трассой и скрытно отправлять видео о каждом проезжающем транспортном средстве в течение нескольких недель. Собранный из дешевых коммерческих компонентов, он является эффективным и незаметным шпионом, о котором мечтали Вооруженные силы США», — пишет автор.

В публикации предположили, что благодаря бамбуковой раме камера находится на высоте, позволяющей вести наблюдение, несмотря на рельеф местности. Оператор может выбрать трассу, используемую противником, и установить датчик для отслеживания движения колонн противника.

Как пишет издание, батареи дрона хватает всего на несколько часов даже в режиме ожидания, поэтому камера может остаться на территории, контролируемой противником. Однако даже один день наблюдения может оправдать затраченные средства.

В декабре 2024 года стало известно, что концерн «Калашников» создал новый дрон-камикадзе «Куб-10Э». Беспилотник превосходит прошлые модификации аппаратов «Куб» по дальности и боевому могуществу.

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Россия
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