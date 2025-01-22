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Интерфакс-АВН

"Швабе" наращивает кадровый потенциал за счет активной работы с вузами

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" совместно с ведущими техническими вузами реализуют образовательные программы, направленные на максимальное погружение учащихся в рабочие процессы, сообщает пресс-служба холдинга.

"Одна из стратегий, которых мы придерживаемся, - подготовка собственных высококвалифицированных специалистов. Для этого "Швабе" активно сотрудничает с более чем 50 учебными учреждениями высшего и среднего специального образования", - сказал генеральный директор "Швабе" Вадим Калюгин, слова которого приводятся в сообщении, распространенном во вторник.

Он сообщил, что сейчас на предприятиях холдинга более 30% сотрудников - молодые специалисты. "Это хороший показатель, который благодаря нашим инициативам продолжает расти", - отметил Калюгин.

По информации пресс-службы, в рамках программы целевого обучения холдинг готовит будущих инженеров на базе 36 университетов. Главное преимущество этого формата обучения - гарантия трудоустройства для учащихся. В 2024 году, например, по целевому набору поступило 114 человек. Студенты обучаются в Московском государственном техническом университете имени Н.Э.Баумана, Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС", Московском государственном технологическом университете "СТАНКИН", а также других престижных вузах.

"Возможность для закрепления полученных знаний в ходе ежегодной производственной практики, а также рабочие места после обучения предоставляют предприятия холдинга. Среди них - Красногорский завод имени С.А.Зверева, Вологодский оптико-механический завод, Московский завод "САПФИР", Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова, НИИ "Полюс" имени М.Ф.Стельмаха, Государственный научный центр РФ НПО "Орион", Лыткаринский завод оптического стекла, Новосибирский приборостроительный завод и другие", - информирует пресс-служба.

Сообщается, что "Швабе" является ключевым заказчиком программы "Ростех.Биотехмед" в партнерстве с МГТУ имени Н.Э.Баумана. Трек предусматривает подготовку инженерных кадров по направлениям "Оптикоэлектронные системы" и "Биотехнические системы и технологии". Студенты углубленно изучают технические предметы и медико-биологические дисциплины, а также проходят специализированный курс по выбранному профилю.

Кроме того, "Швабе" является активным участником программы подготовки специалистов в области управления качеством "Ростех.Качество". Трек открыт на базе двух вузов - СПбГЭТУ "ЛЭТИ" и РТУ МИРЭА. Студенты учатся разрабатывать, внедрять и поддерживать систему менеджмента качества в организациях.

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