Какие секреты будущего эсминца ВМС США раскрыл прощальный торт

В США рисунок на торте стал поводом для дискуссии среди экспертов из отраслевых СМИ насчет изменений, которые, вероятно, претерпела за последние годы конструкция перспективного эсминца DDG(X), разрабатываемого в интересах Военно-морских сил (ВМС) страны. Инициировал обсуждение портал Naval News, первым обнаруживший в соцсетях фотографию с изображением, которое до этого публично не демонстрировалось. ТАСС — о том, что поведало специалистам кондитерское изделие

Снимок, о котором идет речь, был опубликован еще в декабре минувшего года. Сделали его на церемонии прощания с капитаном Мэттом Шредером — программным менеджером управления PMS 460 в Командовании военно-морских систем (NAVSEA) ВМС США, курирующем разработку перспективного эсминца. Изображение корабля оказалось нанесено на попавший в кадр прощальный торт.

Изучив это фото, в Naval News констатировали, что новый облик DDG(X) сильно отличается от более раннего эскиза этого корабля, обнародованного в 2022 году. По соображению автора публикации, разработчики, в качестве которых выступают фирмы HII (Huntington Ingalls Industries) и Gibbs&Cox, внесли эти изменения на этапе раннего проектирования и технического обоснования проекта будущего эсминца. Предпочтение при оснащении этого корабля было отдано более современным типам вооружений, а ставка сделана на модульность конструкции.

Что изменилось

Так, исчезло 127-миллиметровое основное артиллерийское орудие Mark 45 Mod 4, которое до этого находилось в носовой части. Освободившееся пространство оказалось занято универсальной установкой для вертикального пуска (УВП) ракет Mark 41, но в несколько иной конфигурации, чем ранее.

Как подчеркнул ресурс, высвободившееся пространство в перспективе может быть также отведено под УВП с ячейками большего диаметра — к примеру, под новейшую G-VLS (Growth-VLS) разработки корпорации Lockheed Martin. Кроме того, если на эскизе 2022 года между установкой для пуска ракет и мостиком размещалось нечто напоминающее 150-киловаттное лазерное оружие, то на новом рисунке место под него оказалось незанятым.

Что касается надстройки корабля, то передние окна мостика на новом изображении DDG(X), по замечанию Naval News, были уменьшены или вовсе исчезли. Станции радиоэлектронной борьбы AN/SLQ-32(V)7, которые ранее находились по правому и левому бортам, также были убраны или перемещены. На их месте оказались новые модули, назначение которых установить не удалось.

При этом одна станция AN/SLQ-32(V)7, расположенная впереди, все же осталась на прежнем месте, а над передней частью мостика появились несколько новых куполообразных надстроек. Задняя часть рубки также получила значительные изменения. Две пусковые установки управляемых ракет Mk-144 оказались размещены выше, чем раньше.

Поменялось и расположение выхлопных труб, добавились новые вентиляционные отверстия в носовой части. На месте двух радиолокаторов AN/SPG-62, которые присутствовали на рисунке 2022 года, теперь расположен новый радиопрозрачный колпак сферической формы. До этого системы AN/SPG-62 за ненадобностью уже исчезли из проекта фрегата класса Constellation.

В целом, как указал портал, за счет этих и других изменений надстройка эсминца стала менее заметной в радиолокационном поле. Кроме того, предположило издание, увеличилась ее совокупная длина и, наоборот, уменьшилась высота. Хотя с точностью об этом говорить не приходится, так как задняя часть корабля на рисунке с торта отсутствовала.

Надводный карт-бланш

Предыдущий концепт DDG(X) от 2022 года был официально представлен в ходе симпозиума Ассоциации надводных сил ВМС США (SNA). Адмирал Майкл Гилдей, занимавший на тот момент должность начальника штаба американских ВМС, заявил, что этот эсминец, "вероятно, будет самым сложным [в технологическом плане] кораблем, который мы когда-либо спускали на воду". Гилдей подчеркивал, что это будет абсолютно новый тип корабля, хотя при его создании и будет учитываться опыт предыдущих разработок.

Эсминец следующего поколения предназначен для замены в составе американских ВМС ракетных крейсеров класса Ticonderoga и призван дополнить флот эсминцев класса Arleigh Burke. По последним данным исследовательской службы Конгресса США, приведенным ею в отчете за декабрь 2024 года, DDG(X) будет иметь почти на 40% большее водоизмещение, чем эсминцы Arleigh Burke самого современного варианта Flight III: 13,5 тыс. т против 9,7 тыс.

Как и последний, DDG(X) получит боевую управляющую систему Aegis с мощной радиолокационной станцией AN/SPY-6, но будет иметь гораздо больший потенциал к модернизации, увеличенную мощность и дальность плавания, всестороннюю малозаметность, а также способность нести больше полезной нагрузки, в том числе в специальной модульной секции, расположенной в середине его корпуса.

После появления публикаций о новом изображении DDG(X) на торте обсуждение этого корабля продолжилось на симпозиуме SNA 2025, который прошел 14–16 января в Вашингтоне. На его полях журналисты портала The War Zone (TWZ) попросили главу управления планирования надводных операций штаба ВМС США контр-адмирала Билла Дэли прокомментировать ход разработки эсминца.

"DDG(X) — это то, что наше кораблестроение должно воплотить в жизнь обязательно как с оперативной, так и с тактической точки зрения, — ответил он. — Работа над проектированием DDG(X) для нас — это своеобразный карт-бланш на повышение дальности плавания боевых надводных кораблей, улучшение способов генерации и хранения энергии на них, модернизацию [корабельных] средств командования, связи, управления, разведки, вычислительных систем и киберборьбы, а также на развитие технологий [морских] вооружений, включая гиперзвук и [оружие] направленной энергии".

Намеки на гиперзвук

Что касается возможности пуска с борта DDG(X) гиперзвуковых ракет, то намеки на этот счет уже неоднократно делали и другие организации, занятые в разработке эсминца.

Так, в апреле 2023 года Lockheed Martin объявила о начале разработки специально для этого перспективного корабля новейшей УВП G-VLS с ячейками большего диаметра и глубины, чем у существующей Mark 41. Уже тогда отмечалось, что с помощью таких установок можно будет запускать в том числе гиперзвуковые ракеты корабельного базирования.

Заявлялось, что по своим габаритам одна G-VLS на четыре ячейки будет соответствовать одному модулю установки Mark 41 на восемь ячеек. В ходе SNA 2025 вице-президент военно-морского кластера Lockheed Martin Том Кук, беседуя с Naval News, указал, что диаметр одной ячейки в G-VLS будет составлять 34 дюйма (863,6 мм).

С учетом этого в каждую из них поместится, к примеру, до четырех зенитных управляемых ракет (ЗУР) PAC 3 MSE, что в случае с Mark 41 невозможно без внесения соответствующих модификаций в сами боеприпасы. Также, по словам Кука, G-VLS подойдет и для пуска ЗУР SM-2, предназначенных для перехвата баллистических ракет на конечном участке траектории полета.

По состоянию на апрель 2023 года G-VLS находилась еще на раннем этапе разработки. Прототип этой установки обещали построить в течение года, однако никаких сроков относительно того, когда его проверят в действии, в Lockheed Martin не заявляли.

Согласно декабрьскому отчету исследовательской службы Конгресса США, эсминец DDG(X) в базовой комплектации, помимо прочего, должен получить УВП на 96 ячеек с возможностью замены 32 из них на модуль с 12 ячейками большего диаметра.

Мы не прервем этих исканий…

Несмотря на всеобщий энтузиазм, создание перспективного боевого корабля идет в США со значительными задержками. По данным Defense News, в течение уже более чем десятилетия американские ВМС изучают всевозможные варианты замены своих устаревших кораблей, открывая новые программы разработки и закрывая старые.

DDG(X), хотя и самая молодая из них (официально запущена в 2021 году), является логическим продолжением этих долгих исканий. В том же году командование ВМС США объявило о плане приступить к строительству новейшего эсминца в 2028 финансовом году. Однако впоследствии этот план пересмотрели из-за бюджетных ограничений.

В 2024 финансовом году на нее выделили около $190 млн, а начало изготовления первого эсминца отложили на 2032 финансовый год. В 2025-м сокращение финансирования этой инициативы продолжилось: на программу DDG(X) ВМС запросили уже около $103 млн.

В последней редакции своего плана военного кораблестроения ВМС США все же призвали начать работу над первым эсминцем DDG(X) в 2032 финансовом году. Позже, однако, по замечанию TWZ, командование силами доложило бюджетному управлению Конгресса, что фактически строительство первого такого корабля начнется не ранее 2034 года или даже позднее.

В общей сложности, согласно январскому отчету аудиторов американского парламента, ВМС США рассчитывают на закупку 28 эсминцев DDG(X) по средней цене $3,3 млрд за единицу. Но, учитывая габариты и новое техническое оснащение, фактически стоимость кораблей такого типа составит в среднем около $4,4 млрд за единицу.

По утверждению отраслевых изданий, за последнее время чуть ли не каждое из них направило в NAVSEA запрос с целью подтвердить или опровергнуть сведения об изменившейся конструкции перспективного эсминца, однако ни на один из них ответа получено не было. В дни конференции SNA 2025 на вопрос TWZ о том, когда же ВМС США намерены официально опубликовать новые концептуальные изображения DDG(X), Дэли намекнул, что они все еще требуют уточнений.

Константин Алыш