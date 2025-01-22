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ТАСС

Зеленский отверг идею сокращения армии Украины в пять раз

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: © AFP 2022 / Oleksandr Gimanov

По его утверждению, это могут потребовать от Киева на переговорах по урегулированию

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Украина не согласится на сокращение ее вооруженных сил в пять раз. Об этом заявил Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Не будет. Мы не дадим этого сделать", - заявил Зеленский. По его утверждению, такого сокращения армии могут потребовать от Украины на переговорах по урегулированию.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев утверждал, что после окончания конфликта Украина будет тратить значительные средства на закупки нового вооружения и развитие своих оборонных производств.

Зеленский неоднократно отвергал любые посреднические предложения, а также инициативы по завершению конфликта, продвигая свою собственную "формулу", а затем - так называемый план. В Москве неоднократно отмечали, что никогда не отказывались от политико-дипломатического разрешения конфликта вокруг Украины, однако подчеркивали, что спецоперация закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял российский лидер Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий. Киев эти условия отвергает. 

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