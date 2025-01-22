SpaceX запустила 21 спутник Starlink

Компания SpaceX запустила 21 спутник системы Starlink

Компания SpaceX запустила 21 спутник системы Starlink. Об этом сообщает издание Spaceflight Now.

Ракета Falcon 9 с аппаратами стартовала с комплекса 39A Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде во вторник, 21 января, в 08:24 по московскому времени. Для запуска миссии Starlink 13-1 использовалась первая ступень ракеты Falcon 9 с номером B1083. Ранее она применялась в миссиях Crew-8, Polaris Dawn и CRS-31.

В середине январе издание Gizmodo сообщало, что корпорация SpaceX предложила снизить высоту орбиты относительно Земли, по которой будут передвигаться спутники Starlink.