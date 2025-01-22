В США допустили секретный запуск Starshield

Spaceflight Now: SpaceX вместе со Starlink могла запустить секретные Starshield

Компания SpaceX в рамках миссии Starlink 13-1 могла запустить секретные спутники Starshield, которые являются военным аналогом аппаратов Starlink, допускает американское издание Spaceflight Now.

В публикации обращают внимание на то обстоятельство, что в рамках миссии Starlink 13-1 был запущен 21 космический аппарат Starlink без каких-либо заявлений о поддержке ими сервиса Direct To Cell (DTC) для передачи данных между смартфонами. «Можно предположить, что на ракете были запущены и другие спутники, возможно, Starshield», — пишет издание.

Там же отмечается, что обычно SpaceX за раз запускает большее число спутников Starlink. Издание напоминает, что в ноябре компания уже проводила комбинированный пуск — 20 спутников Starlink были выведены вместе с неназванным количеством аппаратов Starshield.

В декабре 2022 года издание Defense News сообщило, что компания SpaceX создала новую бизнес-единицу — подразделение Starshield, в рамках которой планирует взаимодействовать с Минобороны США.

В рамках Starshield пользователи из сектора нацбезопасности США могут рассчитывать на «дополнительные высоконадежные криптографические возможности» для безопасной обработки и передачи данных на базе технологии спутников Starlink, а также создание и запуск новых космических аппаратов для связи и наблюдения за поверхностью Земли.