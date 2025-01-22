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Известия.ru

Эксперт по дронам указал на принципиальное отличие «КУБ-2-Э» от КУБ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Иван Родионов

Эксперт по дронам Кондратьев: «КУБ-2-Э» принципиально отличается от КУБ

Дрон «КУБ-2-Э» — принципиально новое решение, отличающееся от беспилотников этой модели первого поколения. Ключевая особенность — другая форма корпуса, усиливающая технические характеристики аппарата. Об этом в беседе с «Известиями» 21 января заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

О том, что АО «Концерн «Калашников» совместно с научно-производственным объединением «Ижевские беспилотные системы» (НПО «ИжБС», концерн «Калашников») разработали «КУБ-2-Э» сообщила пресс-служба концерна в Telegram-канале ранее в этот день. Управляемые барражирующие боеприпасы «КУБ-2-Э» малого и среднего классов будут впервые представлены на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

«Первый КУБ был внешне похож на «Герань» — имел стреловидную форму крыла. У него было два полукрыла, соответственно в «КУБ-2-Э» применена принципиально другая конструкция планера беспилотного комплекса, здесь уже четыре полукрыла. Насколько я понимаю, судя по его внешним данным, он построен по более эффективной аэродинамической схеме, чтобы увеличить время его нахождения в воздухе, дальность применения и уровень маневренности», — пояснил Кондратьев.

Кроме того, он предположил, что в новом беспилотнике применены серьезные навигационные систем и каналы связи и телеметрии, более устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Среди прочего, исходя из внешних данных аппарата очевидно, что на борту «КУБ-2-Э» используется более совершенная оптико-электронная система. Собеседник издания также добавил, что буква Э в названии дрона означает, что он предназначен для экспорта. Однако он предположил, что разработана и версия «КУБ-2», которую смогут использовать и российские военные.

До этого, 10 января, главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация», эксперт РСМД Денис Федутинов также рассказал «Известиям», что у обновленных беспилотников повысятся продолжительность и дальность полета. Он добавил, что также при модернизации акцент был сделан на ударные свойства «Куба» за счет увеличения грузоподъемности и появления потенциала дополнить перечень​ возможных для размещения на нем боевых частей.

Днем ранее портал Newsweek сообщил, что российские модернизированные беспилотные летательные аппараты «КУБ» могут стать настоящим «кошмаром» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Теперь же, как сообщает издание, модернизированная боеголовка превращает БПЛА в «более грозный кошмар для противника» за счет изготовления из взрывчатого вещества, которое в 1,7 раза мощнее тротила.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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