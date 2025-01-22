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Интерфакс-АВН

Начальник Генштаба РФ посетил соединения группировки "Центр"

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В.Герасимов
В.Герасимов.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов посетил танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки "Центр", заслушал доклады командующего, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе работы генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего группировкой войск "Центр", командиров соединений, других должностных лиц о ходе выполнения задач в зоне ответственности", - заявили в военном ведомстве во вторник.

Там сообщили, что Герасимов посетил танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки войск "Центр", выполняющие боевые задачи на красноармейском направлении.

"На передовых пунктах управления данных соединений начальник Генерального штаба ВС РФ вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении населенных пунктов Донецкой народной республики, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач", - говорится в сообщении.

"В завершение работы начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия", - заявили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ во вторник распространило кадры, на которых Герасимов летит на вертолете, вручает награды отличившимся военнослужащим. На видео Герасимов проводит совещание, в котором, в частности, участвуют начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской и командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев.

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