Войти
ТАСС

Президент Болгарии назвал утопией стремление Запада победить Россию

225
0
0
Президент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев.
Источник изображения: © AP Photo / Valentina Petrova

Румен Радев отметил, что в Европе стали бояться возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом

СОФИЯ, 21 января. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что считает утопией утверждения европейских лидеров о возможной победе над Россией.

"Почему Украина проигрывает войну, несмотря на колоссальную финансовую и военную помощь? А ведь совсем недавно нас убеждали в обратном. Почему многие европейские лидеры стимулировали Украину не строить оборонительные линии, а начать контрнаступление с утопичной уверенностью в победе над Россией? Кто заплатит за эти сотни тысяч жертв? Почему нас непрерывно убеждают, что российская экономика рухнет, что это вопрос лишь двух-трех месяцев после введения очередного пакета санкций? А это продолжается уже 10 лет, и за это время пали несколько западных правительств", - сказал президент, выступая на Софийском экономическом форуме. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Радев отметил, что в Европе стали бояться возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом. "Я считаю, что, напротив, это может стать катализатором ряда оздоровительных процессов в Европе", - подчеркнул болгарский лидер.

"В эпицентре широкого спектра проблем, которые стоят перед Европой, находится кризис лидерства, имеющий два основных измерения - компетентность и честность. Компетентность в стратегических для Европы темах и честность по отношению к европейским гражданам и нашим партнерам", - указал президент. Он подчеркнул, что Европа должна не только ответственно отнестись к вопросам собственной безопасности, но и начать развитие динамичной и конкурентной экономики, которая объединит страны сообщества и позволит им сделать решительные шаги.

Президент Болгарии отметил необходимость повышения расходов на оборону, но лишь в рамках всеобщей концепции национальной безопасности, что подразумевает совместную работу по разработке и развитию оборонительных продуктов, внедрению новых технологий. "В противном случае технологическая пропасть между отдельными государствами ЕС будет расти, а НАТО превратится в рынок с производителями и покупателями", - заявил Радев.

Президент ожидает, что Европа успешно пройдет эти испытания, но для этого, по его словам, ЕС должен осуществить "глубокую реформу своей структуры управления и принятия решений, чтобы действовать быстро и концентрировать значимые ресурсы для [реализации] своих стратегических амбиций". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 05:30
  • 7056
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.01 05:27
  • 206
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 22.01 05:11
  • 3
Что может восприниматься участниками СВОйны как победа/поражение?
  • 22.01 04:22
  • 4
Названо место России в военном кораблестроении
  • 22.01 03:44
  • 2
HiderX: в зону СВО поставлено свыше 2,8 тыс. тактических плащей и маскхалатов
  • 22.01 03:36
  • 7
Опубликованы кадры работы вертолета Ми-8ПСГ в курском приграничье
  • 22.01 00:38
  • 0
Ответ на "Линию Хренина"
  • 21.01 21:15
  • 21
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 21.01 13:38
  • 0
Где меч, там и щит – Беларусь наращивает боевой потенциал вооружённых сил
  • 21.01 13:16
  • 0
Линия «Хренина»
  • 21.01 12:29
  • 19
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 21.01 00:13
  • 0
Когда и кем начато создание "новых" ВС РФ?
  • 20.01 18:19
  • 0
Беларусь – агрессор, Польша – жертва
  • 20.01 12:27
  • 2
Запуски New Glenn и SpaceX Starship: космический аппарат Маска потерпел крушение, испытания ракеты Безоса были более успешными
  • 20.01 11:22
  • 1
В Новосибирске создали новый вариант космического водного двигателя