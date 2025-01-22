Президент Болгарии назвал утопией стремление Запада победить Россию

Румен Радев отметил, что в Европе стали бояться возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом

СОФИЯ, 21 января. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что считает утопией утверждения европейских лидеров о возможной победе над Россией.

"Почему Украина проигрывает войну, несмотря на колоссальную финансовую и военную помощь? А ведь совсем недавно нас убеждали в обратном. Почему многие европейские лидеры стимулировали Украину не строить оборонительные линии, а начать контрнаступление с утопичной уверенностью в победе над Россией? Кто заплатит за эти сотни тысяч жертв? Почему нас непрерывно убеждают, что российская экономика рухнет, что это вопрос лишь двух-трех месяцев после введения очередного пакета санкций? А это продолжается уже 10 лет, и за это время пали несколько западных правительств", - сказал президент, выступая на Софийском экономическом форуме. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Радев отметил, что в Европе стали бояться возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом. "Я считаю, что, напротив, это может стать катализатором ряда оздоровительных процессов в Европе", - подчеркнул болгарский лидер.

"В эпицентре широкого спектра проблем, которые стоят перед Европой, находится кризис лидерства, имеющий два основных измерения - компетентность и честность. Компетентность в стратегических для Европы темах и честность по отношению к европейским гражданам и нашим партнерам", - указал президент. Он подчеркнул, что Европа должна не только ответственно отнестись к вопросам собственной безопасности, но и начать развитие динамичной и конкурентной экономики, которая объединит страны сообщества и позволит им сделать решительные шаги.

Президент Болгарии отметил необходимость повышения расходов на оборону, но лишь в рамках всеобщей концепции национальной безопасности, что подразумевает совместную работу по разработке и развитию оборонительных продуктов, внедрению новых технологий. "В противном случае технологическая пропасть между отдельными государствами ЕС будет расти, а НАТО превратится в рынок с производителями и покупателями", - заявил Радев.

Президент ожидает, что Европа успешно пройдет эти испытания, но для этого, по его словам, ЕС должен осуществить "глубокую реформу своей структуры управления и принятия решений, чтобы действовать быстро и концентрировать значимые ресурсы для [реализации] своих стратегических амбиций".