Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Линия «Хренина»

238
0
0
Виктор Хренин
Виктор Хренин.
Источник изображения: belvpo.com

Вот уже на протяжении почти трех лет европейская пропаганда голосит об «угрозе с Востока». При этом, Запад проводит комплекс мероприятий заблаговременной подготовки, а это не что иное, как подготовка к войне. Только не к оборонительной. Более того, генсек НАТО подчеркнул, что наращивание оборонного производства, позволит выполнить не только обязательства перед Украиной, но и для собственного «потребления».

Напомним, что основную часть учений войск альянса занимает отработка активной обороны с переходом в контрнаступление с опорой на возведенную систему оборонительных рубежей и позиций. На данном поприще больше всех преуспели страны Прибалтики и Польша. В свою очередь, Украина участвует в вооруженном конфликте и приграничье, фактически, находится на военном положении.

В Беларуси оценивают угрозу и не могут не реагировать. Адекватным ответом со стороны высшего военного руководства является проведение комплекса мероприятий по подготовке страны к обороне.

В частности, речь идет о строительстве укрепрайонов, проведении ремонта (восстановления) военных объектов, закупка новых и модернизация стоящих на вооружении образцов ВВСТ.

Так, анализ результатов ведения боевых действий в ходе СВО показал, что на направлениях, где заблаговременно готовилась оборона, она была более устойчива. И наступающие группировки войск РФ испытывали наибольшие затруднения в ее преодолении. В качестве примера можно привести заблаговременную подготовку ВСУ в районе Артемовска и Авдеевки. Боевые действия за их удержание велись до одного года. Со стороны ВС РФ подготовленная оборона на запорожском направлении позволила успешно отразить контрнаступление ВСУ и, с опорой на систему оборонительных позиций, начать свое наступление. И наоборот: недооценка украинской стороной важности мариупольского и херсонского направлений позволили ВС РФ на первоначальном этапе СВО осуществить глубокий прорыв обороны.

Вместе с тем, в белорусском приграничье внимание военных альянса приковано к системе обороны, называемой противником – «Линия Хренина». Отметим, что укрепрайоны могут решить важнейший вопрос в обороне государства – обеспечить возможность сдержать вероятного противника. Такие узлы сопротивления, в конечном счете, формируют линию обороны.

В итоге, с учетом наиболее опасных и вероятных участков прорыва, оборонительные сооружения возведены под Брестом, в Гомельской, а также в Гродненской областях. Отметим, что кроме этого проведены работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры, в частности, аэродромов «Мачулищи», «Барановичи», «Бобруйск» и «Боровцы», которые задействуются в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил).

Несмотря на то, что на поле боя идет трансформация форм и способов вооруженной борьбы, практика показывает, что оперативное оборудование остается актуальным и востребованным элементом обороны государства.

Сергей Острына

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 05:30
  • 7056
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.01 05:27
  • 206
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 22.01 05:11
  • 3
Что может восприниматься участниками СВОйны как победа/поражение?
  • 22.01 04:22
  • 4
Названо место России в военном кораблестроении
  • 22.01 03:44
  • 2
HiderX: в зону СВО поставлено свыше 2,8 тыс. тактических плащей и маскхалатов
  • 22.01 03:36
  • 7
Опубликованы кадры работы вертолета Ми-8ПСГ в курском приграничье
  • 22.01 00:38
  • 0
Ответ на "Линию Хренина"
  • 21.01 21:15
  • 21
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 21.01 13:38
  • 0
Где меч, там и щит – Беларусь наращивает боевой потенциал вооружённых сил
  • 21.01 13:16
  • 0
Линия «Хренина»
  • 21.01 12:29
  • 19
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 21.01 00:13
  • 0
Когда и кем начато создание "новых" ВС РФ?
  • 20.01 18:19
  • 0
Беларусь – агрессор, Польша – жертва
  • 20.01 12:27
  • 2
Запуски New Glenn и SpaceX Starship: космический аппарат Маска потерпел крушение, испытания ракеты Безоса были более успешными
  • 20.01 11:22
  • 1
В Новосибирске создали новый вариант космического водного двигателя