Линия «Хренина»

Вот уже на протяжении почти трех лет европейская пропаганда голосит об «угрозе с Востока». При этом, Запад проводит комплекс мероприятий заблаговременной подготовки, а это не что иное, как подготовка к войне. Только не к оборонительной. Более того, генсек НАТО подчеркнул, что наращивание оборонного производства, позволит выполнить не только обязательства перед Украиной, но и для собственного «потребления».

Напомним, что основную часть учений войск альянса занимает отработка активной обороны с переходом в контрнаступление с опорой на возведенную систему оборонительных рубежей и позиций. На данном поприще больше всех преуспели страны Прибалтики и Польша. В свою очередь, Украина участвует в вооруженном конфликте и приграничье, фактически, находится на военном положении.

В Беларуси оценивают угрозу и не могут не реагировать. Адекватным ответом со стороны высшего военного руководства является проведение комплекса мероприятий по подготовке страны к обороне.

В частности, речь идет о строительстве укрепрайонов, проведении ремонта (восстановления) военных объектов, закупка новых и модернизация стоящих на вооружении образцов ВВСТ.

Так, анализ результатов ведения боевых действий в ходе СВО показал, что на направлениях, где заблаговременно готовилась оборона, она была более устойчива. И наступающие группировки войск РФ испытывали наибольшие затруднения в ее преодолении. В качестве примера можно привести заблаговременную подготовку ВСУ в районе Артемовска и Авдеевки. Боевые действия за их удержание велись до одного года. Со стороны ВС РФ подготовленная оборона на запорожском направлении позволила успешно отразить контрнаступление ВСУ и, с опорой на систему оборонительных позиций, начать свое наступление. И наоборот: недооценка украинской стороной важности мариупольского и херсонского направлений позволили ВС РФ на первоначальном этапе СВО осуществить глубокий прорыв обороны.

Вместе с тем, в белорусском приграничье внимание военных альянса приковано к системе обороны, называемой противником – «Линия Хренина». Отметим, что укрепрайоны могут решить важнейший вопрос в обороне государства – обеспечить возможность сдержать вероятного противника. Такие узлы сопротивления, в конечном счете, формируют линию обороны.

В итоге, с учетом наиболее опасных и вероятных участков прорыва, оборонительные сооружения возведены под Брестом, в Гомельской, а также в Гродненской областях. Отметим, что кроме этого проведены работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры, в частности, аэродромов «Мачулищи», «Барановичи», «Бобруйск» и «Боровцы», которые задействуются в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил).

Несмотря на то, что на поле боя идет трансформация форм и способов вооруженной борьбы, практика показывает, что оперативное оборудование остается актуальным и востребованным элементом обороны государства.

Сергей Острына