Новейшая 54-тонная бронемашина на базе танка Т-90М поступает в войска

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российская армия приняла на снабжение и получает различную современную технику, в том числе универсальную бронированную инженерную машину УБИМ. Материал "Без нас - никто!" Алексея Веснина на эту тему опубликован в свежем номере газеты "Красная звезда".

В интервью начальник инженерных войск Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Ставицкий Юрий в день профессионального праздника рассказал об участии в специальной военной операции, о происходящих изменениях.

Сообщается о новых универсальных минных заградителях на гусеничных и колесных шасси, роботизированных комплексам разминирования тяжелого класса, различных комплектах скрытия и имитации вооружений. Также упоминается о завершении разработки перспективных средств дистанционного минирования и новых боеприпасов к ним.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Что же касается УБИМ, то эта разработка может выполнять различные задачи под огнем противника, в том числе преодолевать минные поля, делать проходы в завалах, засыпать овраги и воронки, эвакуировать технику и др.

Для этого имеется мощный бульдозерный отвал, стрела с максимальной грузоподъемностью в 7500 кг с экскаваторным ковшом или гидравлическим молотом.

На крыше монтируется дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7 мм пулеметом 6П49 "Корд", с телевизионным и тепловизионным каналами, а также лазерным дальномером. Сообщалось, что с помощью этого оружия можно расстреливать лежащие на земле мины. Имеется система видеообзора.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Масса - 54100 кг. Мощность двигателя - 1130 л.с. Максимальная скорость - 60 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км. Расчет: 2 человека, кроме них внутри могут находиться еще трое бойцов.

Роман Катков