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В России сочли авантюрой планы Трампа освоить Марс

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Фото: NASA / JPL / University of Arizona / Handout / Reuters
Фото: NASA / JPL / University of Arizona / Handout / Reuters.

Профессор Кольга: Планы Трампа освоить Марс являются авантюрой

Планы президента США Дональда Трампа освоить Марс являются авантюрой. Так считает заведующий кафедрой летательных аппаратов Университета Решетнева профессор Вадим Кольга. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению эксперта, у плана есть три большие проблемы. Во-первых, отсутствие отработанного корабля для полетов. Во-вторых, наличие радиации за пределами магнитосферы Земли. В-третьих, необходимость человеку долго находиться в состоянии невесомости.

«Полет на Марс даст нам много дополнительных сведений для получения новых технологий в сфере ракетостроения, открытий новых областей в ракетно-космической технике», — резюмировал профессор.

Ранее Трамп говорил о намерениях США освоить Марс и установить на планете флаг страны.

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