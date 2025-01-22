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Американский десантный корабль "Грин-Бэй" встанет на ремонт до осени 2026 года

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Компания BAE Systems получила контракт на сумму 212 млн долларов, который предполагает техническое обслуживание, ремонт и модернизацию американского десантно-вертолетного корабля-дока "Грин-Бэй" класса "Сан-Антонио". Об этом во вторник, 21 января, сообщает Navy Recognition со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Условия сделки предполагают, что работы начнутся в феврале 2025 года на верфи BAE Systems в Сан-Диего и завершатся к октябрю 2026 года. В результате будет продлен срок службы корабля и улучшены его эксплуатационные возможности.

Десантно-вертолетный корабль-док "Грин-Бэй", США

Википедия


Предусмотренные контрактом работы включают постановку в сухой док для обслуживания подводной части корпуса. Ремонт системы балластных цистерн улучшит остойчивость, что имеет решающее значение для операций в различных морских условиях. Рампа, используемая для развертывания амфибийных транспортных средств, также подлежит техническому обслуживанию. Кроме того, запланировано обновление жилых помещений для улучшения условий размещения личного состава.

"Грин-Бэй" – четвертый ДВКД класса "Сан-Антонио", построенный для ВМС США. Его заложили в августе 2003 года на верфи Northrop Grumman Ship Systems в Новом Орлеане (Луизиана). В августе 2006 года корабль спустили на воду, а в строй ввели в январе 2009 года.

Корабли класса "Сан-Антонио" предназначены для транспортировки и высадки морских пехотинцев, а также выгрузки их оборудования с помощью обычных десантных катеров или катеров на воздушной подушке. Кроме того, возможности кораблей расширяются за счет летной палубы и ангара, что позволяет использовать различные вертолеты и конвертопланы Корпуса морской пехоты США.

Помимо поддержки боевых операций, корабли класса "Сан-Антонио" способны участвовать в гуманитарных миссиях по оказанию помощи при стихийных бедствиях.

Полное водоизмещение ДВКД типа "Сан-Антонио" в базовой версии – 25 300 тонн, длина корпуса – 208,5 метра, ширина – 32 метра. Четыре турбодизельных двигателя позволяют развить скорость до 22 узлов. Площадь палуб для колесной и гусеничной техники – 2230 кв. метров. Экипаж – 360 человек.

Для обеспечения собственной защиты корабли этого типа вооружают зенитными ракетами RIM-116 и ESSM, двумя 30-мм арткомплексами и десятью 12,7-мм пулеметами.

В настоящее время в составе американского флота несут службу 13 кораблей типа "Сан-Антонио" версии Flight I. Они могут взять на борт около 700 морпехов, 14 амфибийных бронемашин и два десантных катера на воздушной подушке. Авиакрыло корабля включает вертолеты CH-53E "Супер Сталлион", CH-46 "Си Найтс", UH-1Y "Веном" (или AH-1J "Си Кобра"), а также конвертопланы MV-22 "Оспри".

В октябре прошлого года спустили на воду первый ДВКД типа "Сан-Антонио" новой версии Flight II. У него увеличена вместимость, а также в состав оборудования включен новый радар кругового обзора AN/SPY-6 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CH-53
MV-22 Osprey
UH-1 Iroquois
Компании
BAE Systems
Проекты
АФАР
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