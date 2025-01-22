Залужный: Зеленский и Запад бросили разоруженную армию в наступление в 2023 году

По словам экс-главкома ВСУ, западные партнеры хотели "быстрых побед"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный признал, что во время планирования провального украинского контрнаступления летом 2023 года на командование вооруженных сил давили офис Владимира Зеленского и западные партнеры, которые хотели "быстрых побед", хотя уже тогда подразделения не были полноценно обеспечены. Выдержки из книги экс-главкома приводит издание "Украинская правда".

"Настойчивое подталкивание нас вперед и концентрация усилий на одном направлении - это гибель воинов, потеря техники и невыполнение оперативной задачи. Следовало во что бы то ни стало унять пыл наших партнеров и убедить собственное руководство в правильности наших действий. В то же время парадокс заключался в том, что и партнеры в лице генерала [на тот момент занимавшего пост председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка] Милли, и наше руководство, к сожалению, в личных беседах слушать нас не хотели", - приводит издание выдержки из книги. Залужный добавляет, что при этом обеспечение армии на тот момент оценивается на уровне 50-60%, а инженерными средствами - на 10-15%.

Как отмечает "Украинская правда", Залужный признает, что наступательная операция по трем основным направлениям, которую спланировал генеральный штаб, едва не вызвала глубокий кризис в отношениях с партнерами. По словам экс-главкома, "горячие головы в Минобороны подталкивали Зеленского к переброске боеспособных частей на восток, да и сам он хотел скорых побед".

Залужный также подтверждает циркулировавшие в СМИ слухи о его конфликте с офисом Зеленского, отмечая, что его "личные отношения с руководством страны обострялись с каждым днем".

Украинская армия с 4 июня 2023 года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать провальную кампанию, власти Украины обвиняли западных союзников в срыве поставок обещанного вооружения. С осени 2023 года в ВСУ признавали, что переходят к обороне, а обстановка для Киева в зоне боевых действий сложная и напряженная.

19 декабря того же года занимавший на тот момент пост главы Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. 16 января 2024 года президент России Владимир Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ.

Об отставке Залужного

В начале февраля 2024 года Зеленский отправил Залужного в отставку, назвав причиной "стагнацию в зоне боевых действий". Затем Залужный был назначен послом в Великобритании и на несколько месяцев практически пропал из информационного поля, а затем выпустил книгу, которая, как сообщалось, станет первой частью трилогии. Некоторые аналитики называют Залужного, популярность которого демонстрируют многие опросы общественного мнения, потенциальным конкурентом Зеленского в случае проведения президентских выборов.