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ТАСС

Эксперт Железняков: марсианская экспедиция в годы президентства Трампа нереальна

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Кадр из фильма "Марсианин" (2015)
Кадр из фильма "Марсианин" (2015).
Источник изображения: 20th Century Fox

По словам историка космонавтики, для понимания реальных сроков необходимо смотреть на грядущие изменения в космической программе Соединенных Штатов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не сможет за свой президентский срок отправить американца на Марс - техники, которая способна решить такую задачу, пока не существует, и никакое количество денег не ускорит ее создание. Осуществить такую экспедицию представляется возможным не раньше середины 2030-х годов, такое мнение высказал ТАСС историк космонавтики Александр Железняков.

Трамп, выступая в понедельник с инаугурационной речью, заявил, что при его президентстве Вашингтон будет стремиться отправить астронавтов на Марс.

"Хотя [предприниматель Илон] Маск и говорит о том, что он через два года отправит первый Starship к Марсу, мне кажется, в годы президентства Трампа подобная экспедиция просто нереальна. Нереальна, в первую очередь, по техническим соображениям. Можно сколько угодно денег туда вложить, но быстрее создать технику, которая сможет решить данную задачу, невозможно. Поэтому я не думаю, что во времена президентства Трампа поставленная им задача будет реализована", - сказал Железняков.

По его словам, для понимания реальных сроков марсианской экспедиции необходимо смотреть на грядущие изменения в космической программе США. "Сейчас она ориентирована на Луну - это программа "Артемида". Если произойдут какие-то изменения, и она будет видоизменена в какую-то марсианскую программу, то все равно в лучшем случае это середина 2030-х годов. На мой взгляд, это тоже довольно оптимистичные сроки, и первая пилотируемая экспедиция к Марсу не сможет состояться раньше 2040 года", - подчеркнул историк.

Эксперт отметил, что наиболее целесообразной представляется международная экспедиция. "Когда такие масштабные космические проекты решаются не одной страной, а группой стран, это позволяет и упростить решение экономических задач, и технологически это легче - когда интеллекты ряда стран объединяются для решения общей задачи, это тоже всегда гораздо выгоднее и эффективнее", - сказал Железняков, добавив, что надеется на именно такой подход к освоению Марса. "С большой вероятностью так и будет, но какой состав стран, которые будут участвовать в этом проекте, сейчас сказать сложно", - заключил он. 

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