Южная Корея разработала мощную баллистическую ракету в ответ на угрозы от КНДР

Источник изображения: topwar.ru

В Южной Корее разработана новая мощная баллистическая ракета класса «земля-земля» (SSBM) Hyunmoo V. Транспортер-эректор-пусковая установка (TEL) баллистической ракеты Hyunmoo V была продемонстрирована во время 76-й церемонии празднования Дня вооруженных сил Южной Кореи 1 октября 2024 года. Хотя сама ракета показана не была, что уже вызывает некоторые вопросы.

Новое южнокорейское оружие представляет собой стратегический ответ Южной Кореи на растущие ракетные и ядерные угрозы, исходящие от Северной Кореи. Поскольку Пхеньян продолжает расширять свой арсенал межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводного базирования (БРПЛ) и тактического ядерного оружия, Сеул уделяет приоритетное внимание развитию своего собственного ракетного потенциала для поддержания надежной позиции сдерживания, пишет американское военно-политическое издание Defense News.

Новая баллистическая ракета ВС Республики Корея способна поражать цели на расстоянии до 3000 километров. Она может быть носителем восьмитонной обычной боеголовки, что делает её самой тяжёлой неядерной боеголовкой, когда-либо устанавливавшейся на баллистическую ракету.

Ракета предназначена для уничтожения глубоко заглубленной и укрепленной военной инфраструктуры Северной Кореи, которая включает в себя подземные ракетные шахты, командные бункеры и хранилища ядерных боеприпасов. О разработке собственной баллистической ракеты с высокими поражающими свойствами Минобороны Южной Кореи сообщало летом прошлого года.

Разработка этой ракеты подчёркивает стремление Южной Кореи укрепить свой оборонный потенциал после отмены в 2021 году введенных США ограничений на дальность действия баллистических ракет, которые ранее ограничивали возможности Сеула по разработке более дальнобойных и мощных баллистических ракет. Ожидается, что новая ракета поступит на вооружение южнокорейской армии в ближайшем будущем и станет важнейшим компонентом системы стратегического сдерживания.

Ракета оснащена двухступенчатой твердотопливной двигательной установкой, обеспечивающей быстрое ускорение и дальность полёта. На заключительном этапе она может развивать скорость, близкую к 10 Махам, что значительно затрудняет её перехват системами противоракетной обороны противника. Ракета запускается с девятиосного транспортно-заряжающего комплекса K901, разработанного компанией Kia Motors, который обеспечивает повышенную мобильность и эксплуатационную гибкость, позволяя Южной Корее запускать ракету на различных типах местности и избегать обнаружения противником.

Система наведения Hyunmoo V основана на передовой инерциальной и спутниковой навигации, обеспечивающей высокую точность даже на больших расстояниях. Такой уровень точности позволяет Южной Корее наносить удары по военным объектам Северной Кореи с минимальным сопутствующим ущербом, повышая эффективность превентивных или ответных ударов.

Дальнейшее развитие Северной Кореей ракетных технологий, в том числе межконтинентальных баллистических ракет на твёрдом топливе, способных достичь материковой части США, и тактического ядерного оружия, нацеленного на Южную Корею, усилило напряженность в регионе. Опираясь на глубоко укрепленные подземные бункеры, Пхеньян вынудил Сеул разработать Hyunmoo V в качестве эффективной контрмеры. Способность ракеты проникать в такие сооружения даёт Южной Корее стратегическое преимущество, гарантируя нейтрализацию критически важных военных объектов Северной Кореи даже в случае конфликта. При этом об испытаниях новой южнокорейской ракеты ничего не сообщается.

Впрочем, в этом плане Сеул, скорее, отстает от Пхеньяна. Еще в прошлом году Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) показало снимки лидера КНДР Ким Чен Ына рядом с ракетными транспортно-пусковыми установками, в достаточно большом количестве размещенными в одной из подземных военных баз.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Северная Корея имеет военную программу создания ядерного оружия и, по оценкам на 2024 год, обладает арсеналом примерно из 50 ядерных боеголовок и достаточным количеством материала для производства шести-семи ядерных боеголовок в год. КНДР регулярно проводит испытания как крылатых, так и межконтинентальных баллистических ракет.

Кроме того, в рамках подписанного в прошлом году лидерами КНДР и РФ соглашения, страны обязались оказывать друг другу военную помощь в случае внешней агрессии. До последнего времени Сеул рассчитывал на защиту США. Однако опыт конфликта на Украине показал, что американцы не горят желанием напрямую воевать с обладающей ядерным оружием Россией.