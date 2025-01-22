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Военное обозрение

«Горький» ближневосточный опыт: ВМС США модернизируют боевые корабли прибрежной зоны для защиты от беспилотников

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы США продолжают совершенствовать свои возможности по противодействию беспилотным летательным аппаратам. На этой неделе было объявлено о модернизации боевого корабля прибрежной зоны Littoral Combat Ship (LCS) класса Freedom USS Indianapolis, который теперь оснащён ракетами AGM-114L Longbow Hellfire с радиолокационным наведением, пишет портал Task and purpose.

Вышеупомянутые ракеты предназначены для уничтожения дронов, что стало особенно актуально на фоне недавних конфликтов на Ближнем Востоке.

В материале говорится, что решение об обновлении вооружения корабля связано с увеличивающимся количеством атак БПЛА и ракет на американские силы в регионе. С начала конфликта между Израилем и Газой в октябре 2023 года базы США и их союзников подвергались многочисленным ударам со стороны проиранских группировок. Кроме того, атаки дронов и ракет из Йемена, включая нападения на американские корабли в Красном море, также создали серьёзные проблемы для западной коалиции.

Авторы статьи напоминают, что ВМС США ранее часто использовали дорогостоящие системы противоракетной обороны или истребители для уничтожения дронов и ракет, направленных на военные и коммерческие суда. Однако такие меры требуют значительных финансовых ресурсов.

Стоимость перехвата одной цели с помощью противоракет типа SM-2, SM-3 или SM-6, применяемых на Ближнем Востоке, может достигать $2–4 млн, а за последний год было выпущено около 200 таких боеприпасов.

В свою очередь, использование AGM-114L Longbow Hellfire, стоимость которых составляет около $200 тысяч за единицу, позволяет значительно сократить расходы, обеспечивая при этом высокую эффективность.

В статье подчеркивается, что модернизация Littoral Combat Ship была проведена непосредственно во время его развертывания в Красном море. Ранее, в сентябре 2024 года, корабль вместе с двумя эсминцами класса Arleigh Burke участвовал в отражении атак с использованием ракет и дронов, организованных силами йеменских хуситов.

Капитан Мэттью Леман, руководитель программы LCS Mission Modules, отметил важность обновления противодронных систем в условиях растущих угроз. По его словам, события в зоне ответственности 5-го флота США подчёркивают необходимость модернизации флота, чтобы эффективно справляться с новыми вызовами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Йемен
США
Продукция
AGM-114
Arleigh Burke
SM-2
sm-3
SM-6
Проекты
LCS-1
Los Angeles
Virginia АПЛ
БПЛА
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