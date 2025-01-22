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Интерфакс-АВН

Путин заявил, что отношения с Китаем не зависят от мировой конъюнктуры

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В.Путин
В.Путин.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 21 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Отношения России и Китая не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимной выгоды. Эти связи самодостаточны. Они не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры", - сказал Путин во вторник в ходе разговора с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференцсвязи.

"Их всестороннее укрепление в полной мере отвечает задачам комплексного развития России и Китая, повышения благосостояния народов обеих стран", - сообщил он.

По словам Путина, прошедший год был плодотворным для России и Китая. Президент РФ поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку российского председательства в БРИКС.

"Мы координируем наши шаги и на других многосторонних площадках: в ООН и ее Совете Безопасности, в ШОС, "группе двадцати", АТЭС. Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и мире в целом", - сказал Путин.

"С уверенностью можно сказать, что внешнеполитическая связь, совместная работа России и Китая объективно играют важную стабилизирующую роль в международных делах", - заявил он.

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