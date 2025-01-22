ВВС Индонезии планируют получить шесть УБС Т-50i в 2025-2026 гг.

ЦАМТО, 21 января. Военно-воздушные силы Индонезии планируют получить вторую партию из шести дополнительных учебно-тренировочных самолетов Т-50i "Голден Игл" производства Korean Aerospace Industries (KAI) в 2025-2026 гг.

Об этом, как сообщает ANTARA news, заявил начальник штаба (командующий) ВВС Индонезии маршал авиации Мохамад Тонни Харджоно, открывая дискуссионный форум "Sambung Rasa" с главными редакторами индонезийских СМИ.

М.Харджоно не уточнил, сколько Т-50i прибудет в Индонезию конкретно в этом году, но заявил, что поставки будут выполнены в период 2025-2026 гг.

Как ранее сообщал ЦАМТО, южнокорейская компания Korea Aerospace Industries Co. объявила о подписании контракта на поставку дополнительных учебно-тренировочных самолетов Т-50 для Военно-воздушных сил Индонезии 20 июля 2021 года. Стоимость заказа составила 240 млн. долл.

Согласно условиям контракта, KAI должна была поставить ВВС Индонезии шесть УТС усовершенствованной подготовки Т-50 в период с середины декабря 2021 года по конец октября 2024 года.

Соглашение должно было вступить в силу после получения компанией предоплаты. Первоначальный платеж планировалось осуществить за счет средств оборонного бюджета Индонезии на 2022 ф.г. Предполагалось, что он будет переведен KAI к концу 2021 года. Оставшаяся сумма должна быть профинансирована за счет кредита иностранного банка.

По всей видимости, контракт долго не вступал в силу из-за отсутствия выделенной кредитной линии, что привело к значительному переносу изначально запланированных в договоре сроков поставок.

Министерство обороны Индонезии заключило с KAI контракт стоимостью около 400 млн. долл. на поставку первой партии из 16 новых реактивных УТС T-50i в мае 2011 года. Первая пара самолетов прибыла в Индонезию 11 сентября 2013 года, последняя – 25 января 2014 года. УТС вошли в состав размещенной на авиабазе "Исвахьюди" 15-й эскадрильи "Тайфун".