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Союзник Америки в НАТО стягивает войска к российской границе (Newsweek, США)

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Шведские военные на учениях
Шведские военные на учениях.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Håkan Dahlström

Newsweek; Швеция направляет военных в Латвию для укрепления НАТО

Швеция направила в Латвию 550 военных для укрепления восточного фланга НАТО на фоне "российской угрозы", сообщает Newsweek. Шведские солдаты войдут в многонациональную бригаду под командованием Канады. Это первая крупная миссия Швеции после вступления в альянс в марте 2024 года.

Брендан Коул

Самый новый член НАТО направил сотни военнослужащих в Латвию в рамках миссии, нацеленной на укрепление восточного фланга альянса, граничащего с Россией.

Более 500 военнослужащих из Швеции прибыли в Латвию, чтобы присоединиться к многонациональной бригаде под командованием Канады в рамках миссии, которую Стокгольм назвал самой важной с тех пор, как страна стала 32-м членом НАТО в марте 2024 года.

Newsweek обратился за комментариями к НАТО и Министерству обороны России по электронной почте.

Почему это важно

Швеция была вынуждена вступить в НАТО в связи с угрозой безопасности, исходящей от России после начала конфликта с Украиной. Страна направила свои войска в Латвию, которая граничит с Россией и ее союзницей Белоруссией. Как бывшая советская республика Латвия придает особое значение угрозе, исходящей от Москвы в связи с конфликтом на Украине.

Что нужно знать

В заявлении вооруженных сил Швеции говорится, что судно с частями 71-го механизированного пехотного батальона из полка "Южный Сконе" прибыло в субботу в Ригу в сопровождении шведских ВВС и военно-морских сил Швеции и Латвии.

На фото в пресс-релизе были представлены шведские гусеничные бронированные боевые машины Combat Vehicle 90 (CV90), которые используются на Украине.

Вооруженные силы Швеции не уточнили численность контингента, но агентство Associated Press сообщило, что в миссии будут задействованы 550 шведских военнослужащих.

Они войдут в состав восьми бригад НАТО на восточном фланге альянса и будут дислоцироваться в районе города Адажи, недалеко от Риги.

Командир батальона подполковник Хенрик Росдаль назвал прибытие шведов историческим днем "и в то же время признаком нашей новой реальности".

Швеция стала самым последним членом НАТО, присоединившись к трансатлантическому военному альянсу в марте 2024 года. Это было вызвано конфликтом между Россией и Украиной и тревожной ситуацией с безопасностью в Европе в связи с данным противостоянием.

Швеция последовала примеру Финляндии, которая годом ранее также вступила в НАТО, хотя до этого придерживалась политики нейтралитета на протяжении десятилетий.

Что говорят

Министр обороны Швеции Пол Юнсон в соцсети Х: "С сегодняшнего дня Швеция присутствует в Латвии с войсками в качестве передовых сухопутных сил НАТО (FLF). Это знаменует собой историческую веху. В рамках коллективной обороны НАТО мы укрепляем безопасность Балтийского региона и выступаем единым фронтом за безопасное будущее".

Что будет дальше

Первоначально пребывание шведского батальона в Латвии продлится шесть месяцев. Он сосредоточится на обустройстве в лагере Вальдемар. В феврале командование батальоном будет передано бригаде.

В заявлении Швеции Россия напрямую не упоминалась, но контекст угрозы, исходящей от Москвы, был очевиден. Учения, запланированные для батальона на ближайшие месяцы, скорее всего, будут проходить на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях с Россией.

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