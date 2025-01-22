Вьетнам может закупить южнокорейские гаубицы K9 "Тандер"

155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder производства южнокорейской компании Hanwha Aerospace (в составе группы Hanwha) во время демонстрации румынской делегации на предприятии в Чханвоне, апрель 2024 года.

ЦАМТО, 21 января. По информации агентства Yonhap, Республика Корея находится на завершающей стадии переговоров о заключении соглашения на сумму 300 млн. долл., предусматривающего поставку 155-мм самоходных гаубиц K9 "Тандер" во Вьетнам.

Как сообщают источники агентства в промышленности и правительстве, в случае подписания контракта, он станет первым случаем экспорта нового южнокорейского оружия во Вьетнам.

Согласно имеющейся информации, ВС Вьетнама первоначально планируется поставить около 20 гаубиц K9. Таким образом, Вьетнам станет десятым зарубежным государством, которое приобретет данную систему вооружения. На данный момент K9 проданы ВС Австралии, Египта, Эстонии, Финляндии, Индии, Норвегии, Польши, Румынии и Турции.

По сообщению агентства, соглашение будет заключено на фоне стремления Вьетнама, который является третьим по величине торговым партнером Республики Корея, диверсифицировать источники поставки вооружений в связи с изменением структуры региональной безопасности.

В ноябре 2024 года вьетнамские военнослужащие уже приняли участие в программе обучения применению K9, организованной ВС Республики Корея для иностранных специалистов.

Во время поездки в Южную Корею в 2023 году министр обороны Вьетнама генерал Фан Ван Зянг посетил эксплуатирующее K9 подразделение южнокорейских ВС и был проинформирован о возможностях данной системы вооружения специалистами разработавшей ее компании Hanwha Aerospace.

Ранее Республика Корея безвозмездно передала ВС Вьетнама два снятых с вооружения корвета класса "Поханг".