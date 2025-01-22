Американские IT-специалисты и хакеры отработали игровые сценарии возможного «вторжения» Китая на Тайвань

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На дворе 2030 год, и Китай негодует из-за обращения Тайваня в ООН с просьбой признать его независимым государством. Приняв решение о полномасштабном военном вторжении, Пекин сначала пытается вывести из строя важнейшую инфраструктуру своего мятежного соседа. Такой сценарий лег в основу игровых учений, подготовленных и проведенных Военно-морским колледжем США, пишет издание The Register.

По словам авторов издания, для их разработки и изучения возможных проблем были приглашены специалисты по IT-технологиям и «закоренелые» хакеры. Участники игры были разделены на команды и в течение трехчасовой сессии пытались провести стресс-тестирование тайваньской инфраструктуры и найти слабые места.

В ходе «игр» участники рассмотрели два сценария. В первом предлагалась чисто онлайн-атака на энергетические объекты, информационные данные и критически важную инфраструктуру. Во втором случае рассматривалось, что может произойти, если Китай также осуществит военные атаки и диверсии.

Команды разработали 65 рекомендаций по областям, в которые Тайвань мог бы инвестировать в настоящее время, чтобы подготовиться к 2030 году, и выявили некоторые явные недостатки в сегодняшней инфраструктуре Тайваня. Так, например, электроэнергия является серьёзной проблемой. Раньше на Тайване было несколько ядерных реакторов, но в рабочем состоянии остался только один, и больше их не строят. Это означает, что 80 процентов электроэнергии на острове вырабатывается из угля или газа, которые приходится импортировать. Там относительно мало центральных электростанций, а линии электропередачи на гористом острове уязвимы для атак или диверсий.

Что касается коммуникаций, в ходе военной игры предполагалось, что Китай попытается отрезать столицу Тайваня, Тайбэй, от остальной части страны, уничтожив станции сотовой связи. Чтобы этого не произошло, участники команд опробовали несколько новых стратегий, в том числе ячеистые сети Bluetooth и альтернативные технологии связи.

Bluetooth используется в связи с тем фактом, что у каждого человека есть телефон и что Тайвань густонаселён. Таким образом, вы устанавливаете одноранговые Bluetooth-соединения и используете их для распространения правительственной информации, если инфраструктура сотовой связи будет разрушена

- сказал доцент кафедры стратегических и оперативных исследований Военно-морского колледжа США Джейсон Вогт.

The Register отмечает, что по результатам игры было сделано три вывода о том, как можно противостоять китайской атаке. Во-первых, критически важные объекты инфраструктуры можно было бы разместить группами вдали от уязвимого западного побережья острова.

В качестве альтернативы Тайвань мог бы попробовать радикальную децентрализацию, установив небольшие, легко ремонтируемые сотовые и любительские радиостанции. Местное население можно было бы обучить их обслуживанию и ремонту, а энергию могли бы обеспечивать солнечные, ветряные или другие возобновляемые источники. Это дорогостоящая стратегия, но она могла бы создать для Китая слишком много целей для атак.

Третья идея заключалась в том, чтобы воспользоваться гористой местностью Тайваня, окопаться и таким образом защититься от нападения. Оборудование, склады, спутниковые наземные станции и комплекты для сотовой связи можно было спрятать в горах и обслуживать с помощью небольшой группы обученных лиц.