Концерн «Калашников» выводит на международный рынок уже успевшую себя зарекомендовать в зоне СВО новую версию БПЛА «КУБ-2-Э»

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Российский концерн «Калашников» принял решение вывести на международный рынок новые версии ударных дронов. Речь идет о модели «КУБ-2-Э» малого и среднего классов. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Новые дроны-камикадзе, разработанные входящим в концерн НПО «Ижевские беспилотные системы» в инициативном порядке, впервые будут представлены на международной выставке вооружений и военной техники IDEX 2025 в Абу-Даби, которая стартует 17 февраля. На данный момент иностранные государства проявляют очень большой интерес к ударным беспилотникам благодаря конфликту на Украине. Идущие в течение трех лет боевые действия сделали из БПЛА грозное оружие, применяемое по всей линии фронта.

«Калашников» представит в Абу-Даби две экспортных модели барражирующих боеприпасов «КУБ-2-Э». Комплекс малого класса предназначен для поражения живой силы и небронированной техники, среднего класса — легкобронированной техники и т. д. Основное отличие от базовой модели БПЛА «КУБ» — это оснащение дронов оптико-электронными системами, позволяющими оператору управлять ими на всем протяжении полета. Базовая модель работала по назначенным координатам. Беспилотники могут применять днем и ночью, в сложных метеоусловиях и при работе систем РЭБ.

Стоит отметить, что в зоне СВО дроны-камикадзе «КУБ-2» уже появились, 16 января в первом своем вылете такой дрон уничтожил украинскую САУ 2С22 «Богдана» на Покровском направлении. Ударный БПЛА работал в тандеме с разведывательным дроном «Гранат-4».