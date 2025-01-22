МО РФ: инженерные войска РФ перевооружают на новейшие средства

Военнослужащий ВС РФ проводит показательное разминирование местности с помощью робототехнического комплекса разминирования «Уран-6» в рамках празднования Дня инженерных войск в «Саперной деревне» отдельного инженерно-саперного полка в Московской области.

В 2024 году в войска было поставлено свыше 1 800 образцов современной техники

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Инженерные войска Вооруженных сил РФ перевооружают на новейшие и модернизированные средства, в 2024 году в войска было поставлено свыше 1 800 образцов современной техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Инженерные войска ВС РФ 21 января отмечают 324-ю годовщину со дня образования. "В 2024 году в инженерные войска предприятиями промышленности поставлено более 1 800 образцов современной техники, свыше 570 тысяч комплектов средств инженерного имущества. В настоящий момент состав инженерных войск постоянно наращивается, совершенствуются организационно-штатные структуры инженерных соединений, частей и подразделений, идет перевооружение на новейшие и модернизированные средства инженерного вооружения", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что военные инженеры в ходе проведения спецоперации эффективно решают все десять задач инженерного обеспечения. "Наиболее востребованными являются разминирование территорий, фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов, наведение переправ через водные преграды", - заявили в там.

Также в ведомстве отметили, что в настоящее время в ходе выполнения задач по разминированию освобожденных территорий РФ в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях очищено более 85 тыс. гектаров, проверено более 17 тыс. зданий, свыше 2,8 тыс. км дорог, более 1 140 км водоводов, газопроводов и линий электропередачи, при этом обнаружено и уничтожено свыше 1,5 млн. взрывоопасных предметов.

Об инженерных войсках

В Минобороны РФ подчеркнули, что инженерные войска являются одними из наиболее разноплановых и технически насыщенных войск. "Система средств инженерного вооружения включает в себя свыше 600 наименований различных образцов и комплектов, при этом их классификация включает 75 типов средств", - отметили в ведомстве.

История инженерных войск ведет отсчет с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указов 1701 года от 21 января о создании инженерной школы. "Инженерные войска предназначены для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения, требующих специальной подготовки, применения инженерной техники, инженерных боеприпасов и инженерного имущества", - подчеркнули в ведомстве.