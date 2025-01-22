"Калашников" создал новый дрон-камикадзе "КУБ-2" в двух модификациях

Разработку впервые покажут на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Концерн "Калашников" разработал новый дрон-камикадзе "КУб-2-Э" в двух модификациях. Как отметили в пресс-службе концерна, впервые их покажут на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ).

"Калашников" впервые представит новейшую совместную разработку АО "Концерн "Калашников" и научно-производственного объединения "Ижевские беспилотные системы" (НПО "ИжБС", концерн "Калашников") - управляемые барражирующие боеприпасы "КУБ-2-Э" малого и среднего классов - на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX-2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби", - сказали там.

В концерне подчеркивают, что оба дрона разработаны в инициативном порядке. "КУБ-2-Э" малого класса предназначен для поражения живой силы и небронированной техники, "КУБ-2-Э" среднего класса может также поражать стартовые позиции комплексов с беспилотниками, площадки базирования вертолетов, а также небронированную и легкобронированную технику. При этом оба боеприпаса могут наводиться операторами на цели даже при изменении ими своего местоположения.

"Оба боеприпаса имеют массу свыше десяти килограмм. Их можно использовать в дневное и ночное время суток, простых и сложных метеоусловиях, при задымленности и запыленности атмосферы, скорости ветра у земли до 15 метров в секунду, пассивных и активных помехах, возникающих на поле боя, в диапазоне температур окружающей среды (у земной поверхности) от минус 40 градусов до плюс 50 градусов [Цельсия]", - добавили в "Калашникове".