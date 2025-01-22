Эксперт: Трамп может агрессивно надавить на Россию, если Путин опозорит его на Украине (Pravda, Словакия)

Эксперт Салониус-Пастернак: Трамп надавит на Россию, если его что-то не устроит

Украина Трампа не особо интересует, заявил Pravda эксперт Чарли Салониус-Пастернак. Он рассматривает происходящее там как конфликт в семье и не будет давить на Россию из-за того, что очень печется об Украине. Оказывать прессинг Москву он может по другой причине.

Андрей Матишак

Стоит ли европейцам приготовиться к тому, что Дональд Трамп и его команда будут орать на них и поносить, а в ответ придется только согласно кивать? А чего популистский миллиардер хочет добиться на Украине? Сегодня республиканец Дональд Трамп возвращается в Белый дом. Какой может быть его внешняя политика, "Правде" рассказал Чарли Салониус-Пастернак из Финского института международных отношений.

Pravda.sk: Одним из важнейших моментов первого президентского срока Дональда Трампа стала встреча в Хельсинки в 2018 году. На пресс-конференции с главой Кремля Владимиром Путиным республиканский хозяин Овального кабинета совершенно не хотел противоречить российскому коллеге. Теперь Путин хотя бы отчасти рад, что Дональд Трамп вернулся в Белый дом?

Чарли Салониус-Пастернак: Совершенно понятно, что отчасти так и есть. Я не удивлюсь, если мы узнаем, что в Кремле открыли шампанское или бутылочку еще чего-нибудь, узнав результаты президентских выборов в США. Но к этому я должен кое-что добавить. В Москве понимают, что Дональд Трамп может вести себя непредсказуемо, в отличие от предыдущего президента Джо Байдена. Русские счастливы уже от того, что Трамп, например, говорит о конфликте на Украине и некоторых других вещах. Тем не менее им придется как-то адаптироваться с манерой действовать этого республиканца. Я уже упомянул Украину. Трамп обещал все быстро решить, но, по-видимому, времени уйдет куда больше. Если же российская сторона на переговорах сделает нечто, что унизит или опозорит президента, а в его лице и всю Америку, то глава Белого дома может отреагировать крайне агрессивно. Таким образом, как я думаю, русские очень рады, что Трамп будет в Белом доме, но в то же время они осознают всю неопределенность, которую он с собой несет.

— А что вы подразумеваете под возможными агрессивными действиями Дональда Трампа?

— Я приведу вам пример. Президент Барак Обама несколько раз говорил, что если Башар Асад в Сирии применит химическое оружие, в глазах США он преступит красную черту. Однако когда это произошло, Обама не предпринял никаких военных действий. Трамп хотя бы на что-то решился, чтобы не выглядеть слабаком. Может случиться так, что он поставит России ультиматум. Он скажет Путину, что если тот не согласится на договор, США отправят на Украину все оружие, какое только могут, и будут давить на союзников, чтобы те сделали то же самое. Кроме того, будет заблокирован российский теневой флот. В общем, о таких вещах в нормальной дипломатии вслух не говорят. Я не удивлюсь, если Трамп решит еще сильнее надавить на Москву, если на переговорах та перегнет палку и чем-то ему не угодит.

— Трампу вообще есть дело до Украины? Готов ли он длительно уделять свое внимание ей, если Путин начнет затягивать переговоры?

— Не думаю, чтобы Украина интересовала Трампа. Похоже, он согласен с утверждениями русских о том, что это их внутреннее дело. Скорее всего, он рассматривает происходящее практически как конфликт в семье и европейское дело. Трамп не будет давить на Россию из-за того, что очень печется об Украине. Совсем нет. Но, как я думаю, он может сделать то, о чем я сказал ранее, если почувствует себя оскорбленным или если США покажутся слабыми. Я говорю об этом в широком контексте. Давайте перенесемся в другую часть света — на Ближний Восток. Там объявили о договоре о перемирии между Израилем и ХАМАСом в Газе. Если бы этого не случилось, то Дональд Трамп несколько раз публично угрожал, что устроит в регионе ад. Я не знаю, интересует ли его гуманитарная ситуация. Наверное, его больше беспокоит Израиль. Но, главное, он хочет, чтобы остальные смотрели на него как на сильного — на того, кто умеет добиваться договоров.

— Чего же Трамп хочет добиться на Украине?

— Пусть это прозвучит отчасти глупо, но он хочет договора, поскольку так устроен его мир. Трамп говорит, что Европа должна больше сделать для Украины. Но, скорее всего, он осознает, или по крайней мере некоторые его соратники это понимают, что США все равно придется участвовать финансово, дипломатически, политически и военными средствами. Госсекретарь Трампа Марко Рубио вполне ясно заявил, что обе стороны должны пойти на компромиссы. Мы не знаем, что под этим подразумевается, но, похоже, Дональд Трамп хочет договор, который сделает возможным мир надолго. Не какое-нибудь перемирие на два или три месяца, которое развалится, как только обе стороны перевооружатся. Повторю, что параметры договора не ясны, но достаточно легко допустить, что Трамп и его команда не коснутся Крыма. Возможно, получится как с Латвией, Литвой и Эстонией во времена холодной войны. Их включение в состав Советского Союза США так никогда и не признали, но воспринимали как реальность. Вопрос в том, какими будут границы Украины по данному договору. Потребует ли Киев себе часть Курской области? Не знаю, и не знаю, будет ли это интересно Трампу. Но я добавлю финскую точку зрения. Если Украина не будет контролировать часть своей территории, ей придется решить, что делать дальше. Знаю, что это звучит жутко, но ей придется выбрать путь, а потом пенять только на себя. Или, может, Киев попытается продемонстрировать жителям неоккупированных регионов, что есть надежда на лучшее будущее. Это немного напоминает решение, которое принимала Финляндия после Второй мировой войны. Но я имею в виду не финляндизацию.

— Вы говорили о непредсказуемости Дональда Трампа. Опасаетесь ли вы, что сейчас возрастет вероятность военной конфронтации таких держав, как США, Россия и Китай, а также держав средней величины?

— На мой взгляд, Дональд Трамп на словах хочет выглядеть сильным лидером, но это не означает, что он в любом случае предпочтет вооруженную конфронтацию и жаждет ее. Он видит преимущества США в области торговли и, вероятно, в определенной мере в сфере технологий. Этому он отдает предпочтение перед армией. Однако события в мире не всегда зависят от президента Соединенных Штатов Америки. На публике Дональд Трамп может говорить свое, но он должен это понимать, ведь он уже не в первый раз в Белом доме. Вспомним события столетней давности, когда после выстрела в Сараево ситуация вышла из-под контроля. Разумеется, сегодня кажется, что у Китая, России, США, да и других игроков, налажены лучше каналы кризисной связи, дипломатия и прочее. Но, к сожалению, я по-прежнему не исключаю глобальной конфронтации. Не обязательно нас ждет мировая война, но не исключены крупные конфликты, в которых будут участвовать и некоторые державы. Возможно, это будут опосредованные войны. Недавно я с коллегой опубликовал материал, в котором исследуются подходы к внешней политике Трампа и его политике в области безопасности. Все будет зависеть от того, как будут развиваться гражданско-военные отношения в США. Возможны негативные последствия для сотрудничества с союзниками, как и для кибернетической и ядерной стабильности. Но подытожу так: Трамп любит напоминать об американской военной мощи, но на самом деле не отдает предпочтение этому пути.

— Может ли функционировать НАТО, а ЕС сотрудничать с США, если Трамп будет постоянно давить на союзников, не гнушаясь даже их аннексией и угрозами торговыми войнами? Достаточно вспомнить, что он хочет присоединить к США Канаду и Гренландию.

— Я бы сказал, что Дональд Трамп не понимает то, как по сути все союзники видят, понимают и интерпретируют его идеи и высказывания. А большинство из них расценивают его слова как шутку. Да и как расценивать их всерьез, ведь если бы Трамп говорил серьезно, это грозило бы катастрофой. Уже скоро европейцы будут беседовать с представителями Трампа в НАТО и ООН, а также с его советниками по безопасности. Нужно приготовиться к тому, что люди Трампа будут на них орать и поносить, а в ответ придется только согласно кивать. В лучшем случае они смогут представить Вашингтону какие-то аргументы. Мне известно, что, например, финское правительство обдумывает, как угодить Трампу. Хельсинки закупает истребители F-35 и тратит на оборону более двух процентов своего ВВП. Финляндия хочет подчеркнуть это, а потом станет ясно, насколько Трамп готов к сотрудничеству. Думаю, что в вопросах обороны такое возможно, а она сейчас тесно связана с трансатлантической торговлей. Важно и то, как Европейский Союз решает вопрос со штрафами для крупных американских технологических компаний или проблему ограничений на использование искусственного интеллекта. Я понятия не имею, есть ли в этих областях возможности для сотрудничества. Возможно, нам просто придется прямо сказать США, что мы можем быть военно-политическими союзниками, но есть вещи, о которых договориться мы не сможем. Однако заниматься нужно всем по порядку. Будем надеяться, что вместе мы склоним Трампа к тому, чтобы он отказался от самых катастрофических идей.

— Будущий Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что послевоенный мировой порядок уже устарел, но это оружие, которое применяется против Соединенных Штатов Америки. Как вы оцениваете его слова, и как будет действовать Америка теперь? Миру, который мы знаем, пришел конец?

— Я написал об этом книгу, то есть я много размышлял на эту тему и беседовал с разными людьми. Рубио известен очень жесткой позицией в отношении Китая, но и Россию он недолюбливает. Если оценивать его слова, то он вполне ясно сказал, что история XXI века — это история отношений между Вашингтоном и Пекином. На мой взгляд, он не прав, но я понимаю, почему он так говорит. Вдумаемся в его мнение о том, что все крутится вокруг отношений США и Китая. Пекин ясно дал понять, что на экономическом и технологическом фронте готов все изменить. Однако его позиция в военной сфере до конца не ясна. Возможно, Китай удовольствуется тем, что у него уже есть, а может, захочет захватить Тайвань и навязать в регионе свой порядок. Может, Китай не захочет расширять свое военное влияние по всему миру, как США. Но точно сказать трудно. Тем не менее большинство государств руководствуются принципами международной системы и предпочитают, чтобы в той или иной форме она существовала. Означает ли это, что США во главе с Трампом и Рубио создадут совершенно новую систему? Не думаю, что для этого у них есть союзники и люди. Означает ли этом, что они могут попытаться резко и радикально изменить некоторые вещи? Да, и это один из аспектов, который я с коллегами упомянул в опубликованной статье. Мы видим два возможных подхода, которые могут отразиться практически на всем, что будет делать правительство Дональда Трампа. Первый назовем "стартаповым". Речь о том, что все будет меняться быстро, а если не получится, то не велика беда: хотя бы развалится существующая система, а все, что ее заменит, будет новее и лучше. Второй подход воплощает собой Стив Бэннон и его окружение, кто попадет в правительство. Они уверены, что мы стоим на пороге кризиса, но он приведет к золотому веку Америки. Если победит первый подход, то США будут продвигать свои правила мировой торговли, а Всемирная торговая организация окончательно погибнет. Возможно, США продвинут и свои правила в международном праве. Они могут попытаться, только не знаю, кого это устроит. Если уж Рубио говорит, что существующая система плоха, то правительство Трампа на самом деле должно попытаться сознать новую. Правда, я не уверен, хватит ли им на это сил.

— Многие наблюдатели ожидают, что эра Трампа определенным образом снизит качество демократии в США. Если США станут менее демократичными, как это отразится на их внешней политике и отношениях с союзниками?

— По-моему, совершенно ясно, что качество демократии в США снизилось. Действия Конгресса и Верховного суда могли бы привести к некоторым изменениям, способным этому помешать, но, анализируя ситуацию, я вижу, что причин ожидать этого нет. Нет, я не предполагаю, что США быстро превратятся в фашистскую диктатуру. Хотя, как подтверждают некоторые примеры, иногда все меняется очень быстро. Но если качество демократии в США ухудшится, союзники окажутся перед вопросом, с кем говорить. С Трампом? Или будет смысл говорить с главами разных комитетов в Конгрессе или американскими послами? Где меньше демократии, там власть, разумеется, концентрируется. (…)

— Получается, одни союзники будут в ужасе, а другие будут аплодировать Трампу. Например, Венгрия, а может, и Словакия.

— Конечно, есть союзники США, которые будут разы, что им не придется выслушивать бесконечные нотации о правах человека, ослаблении демократии и сдвигах в сторону авторитаризма. Другим придется задуматься, какую позицию занять. Финский президент Александр Штуб говорил о прагматическом реализме. По его словам, мы должны говорить и работать с людьми, которые поддерживают наши ценности. По сути с точки зрения Хельсинки, США союзник, с которым у нас договор об оборонном сотрудничестве. Все это мы будем продолжать, если США в том будут заинтересованы. И мы просто отбросим демократические опасения, касающиеся сотрудничества в области обороны и безопасности. И Финляндия, безусловно, будет не единственной страной с такой позицией.