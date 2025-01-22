Экс-президент Польши: у Трампа нет козырей для давления на РФ по Украине

У украинцев все меньше человеческих ресурсов, они не смогут справиться без посторонней помощи, заявил Александр Квасьневский

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не обладает сильными аргументами для того, чтобы давить на РФ по украинскому вопросу. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet бывший президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский.

"У Трампа плохие карты. Русские могут вести войну еще долгое время, у украинцев все меньше человеческих ресурсов, они не смогут справиться без посторонней помощи. Это не самая сильная позиция на переговорах с [президентом РФ Владимиром] Путиным", - отметил Квасьневский.

Как отметил ранее Путин на заседании Совета безопасности РФ, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все для недопущения третьей мировой войны.

Республиканец Трамп во второй раз вступил в должность президента США 20 января. Он одержал победу на очередных выборах в Соединенных Штатах, состоявшихся 5 ноября 2024 года. На них он обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, являвшуюся вице-президентом США в предыдущей вашингтонской администрации, которую возглавлял Джо Байден. В первый раз Трамп занимал пост американского лидера в 2017-2021 годах.