Войти
ТАСС

Экс-президент Польши: у Трампа нет козырей для давления на РФ по Украине

218
0
0
Бывший президент Польши Александр Квасьневский
Бывший президент Польши Александр Квасьневский.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

У украинцев все меньше человеческих ресурсов, они не смогут справиться без посторонней помощи, заявил Александр Квасьневский

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не обладает сильными аргументами для того, чтобы давить на РФ по украинскому вопросу. Об этом заявил в эфире радиостанции Radio Zet бывший президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский.

"У Трампа плохие карты. Русские могут вести войну еще долгое время, у украинцев все меньше человеческих ресурсов, они не смогут справиться без посторонней помощи. Это не самая сильная позиция на переговорах с [президентом РФ Владимиром] Путиным", - отметил Квасьневский.

Как отметил ранее Путин на заседании Совета безопасности РФ, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все для недопущения третьей мировой войны.

Республиканец Трамп во второй раз вступил в должность президента США 20 января. Он одержал победу на очередных выборах в Соединенных Штатах, состоявшихся 5 ноября 2024 года. На них он обошел кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, являвшуюся вице-президентом США в предыдущей вашингтонской администрации, которую возглавлял Джо Байден. В первый раз Трамп занимал пост американского лидера в 2017-2021 годах. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 05:30
  • 7056
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.01 05:27
  • 206
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 22.01 05:11
  • 3
Что может восприниматься участниками СВОйны как победа/поражение?
  • 22.01 04:22
  • 4
Названо место России в военном кораблестроении
  • 22.01 03:44
  • 2
HiderX: в зону СВО поставлено свыше 2,8 тыс. тактических плащей и маскхалатов
  • 22.01 03:36
  • 7
Опубликованы кадры работы вертолета Ми-8ПСГ в курском приграничье
  • 22.01 00:38
  • 0
Ответ на "Линию Хренина"
  • 21.01 21:15
  • 21
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 21.01 13:38
  • 0
Где меч, там и щит – Беларусь наращивает боевой потенциал вооружённых сил
  • 21.01 13:16
  • 0
Линия «Хренина»
  • 21.01 12:29
  • 19
Холодная война. Что будет с армией при минус 50 по Цельсию
  • 21.01 00:13
  • 0
Когда и кем начато создание "новых" ВС РФ?
  • 20.01 18:19
  • 0
Беларусь – агрессор, Польша – жертва
  • 20.01 12:27
  • 2
Запуски New Glenn и SpaceX Starship: космический аппарат Маска потерпел крушение, испытания ракеты Безоса были более успешными
  • 20.01 11:22
  • 1
В Новосибирске создали новый вариант космического водного двигателя