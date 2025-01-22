SCMP: конкуренция США и Китая в космосе усилится при Трампе

Установка головной части с полезной нагрузкой на ракету-носитель «Чанчжэн-4B» («Великий поход-4В») на космодроме Тайюань. Фото из журнала «Тайкун таньсо».

По данным газеты, такая конкуренция необязательно будет конфронтационной

ГОНКОНГ, 21 января. /ТАСС/. Обещание президента США Дональда Трампа возглавить гонку за исследование и освоение Марса означает обострение соперничества в космосе между Соединенными Штатами и Китаем. Как считают эксперты, мнение которых приводит газета South China Morning Post (SCMP), эта конкуренция необязательно будет конфронтационной.

Политолог Чикагского университета Ян Дали, мнение которого приводит издание, полагает, что такая конкуренция может предоставить КНР возможность "поучиться у США". Это соревнование может быть "необязательно интенсивным или конфронтационным по своей природе, и это не тот вид негативной конкуренции, который мы обычно себе представляем", сказал он.

Как напомнил эксперт, Илон Маск считает, что исследование космоса имеет решающее значение для развития человеческой цивилизации, независимо от того, какая страна его проводит. Конкуренция - это процесс взаимного обучения, китайские компании "учатся у Илона Маска и догоняют его, например разрабатывая ракеты многоразового использования", добавил Ян Дали.

Профессор Джеймс Чэнь из тайваньского Университета Даньцзян (Tamkang University) также выразил уверенность, что соперничество в исследовании космоса не является изначально враждебным ввиду потенциальных выгод для человечества. По его мнению, "упоминание Трампом Марса в речи было в значительной степени направлено на реализацию амбициозных замыслов Маска".

В инаугурационной речи в Конгрессе в понедельник Трамп заявил, что США будут стремиться к звездам, "отправляя американских астронавтов устанавливать звездно-полосатый флаг на планете Марс". Как напоминает SCMP, космическая программа Китая неуклонно расширяется в соответствии с амбициями страны, позиционирующей себя как лидера в области космических исследований и технологий. Марс находится в числе объектов, определенных для изучения в китайской космической программе.