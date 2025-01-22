Плавучая атомная электростанция на Чукотке выработала 1 млрд кВт·ч электроэнергии

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22 мая 2020 года на Чукотке был введен в эксплуатацию уникальный энергетический объект – плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». Расположенная в порту Певек, она является самой северной АЭС в мире.

На сегодняшний день ПАТЭС установила важный рекорд: объем выработки энергии станции превысил 1 миллиард киловатт-часов. Этот результат был достигнут на фоне подготовки объекта к пятилетнему юбилею с момента начала промышленной эксплуатации, который будет отмечен в мае, указано на сайте «Страна Росатом».

В материале говорится, что станция занимает ключевую роль в Чаун-Билибинском энергоузле, обеспечивая более 60% всей выработки электроэнергии в регионе. При этом ПАТЭС не только стабильно увеличивает объемы генерации, но и ежегодно превышает установленные показатели, закрепленные государственными задачами.

Со слов замдиректора станции по управлению персоналом Натальи Тарасовой, одним из важнейших событий для уникального энергетического объекта стало успешное завершение первой топливной кампании. Она подчеркнула, что работа станции в суровых условиях Арктики представляет собой сложную задачу, однако коллектив смог справиться с ней благодаря тщательной подготовке и эффективной организации всех процессов.

Что характерно, плавучая станция объединяет специалистов, работающих как вахтовым методом, так и постоянно проживающих в Певеке. Как пояснила Тарасова, часть сотрудников находится в удаленных регионах России, на расстоянии более 5 тысяч километров. Такая сложная структура управления требует нестандартных подходов, которые стали неотъемлемой частью реализации проекта.

Стоит отметить, что ПАТЭС остается уникальным объектом мировой атомной энергетики, демонстрируя возможности России в создании передовых технологий для работы в экстремальных условиях. При этом станция не только обеспечивает энергией удаленные районы Чукотки, но и является «первой ласточкой» в будущей реализации аналогичных проектов в других регионах нашей страны, а также за ее пределами.