Производитель «Ланцета» рассказал о «невидимых» беспилотниках

ZALA: Разведывательные беспилотники Z-16 практически невидимы для противника

Разведывательные беспилотники Z-16, которые используют в зоне специальной военной операции, практически невидимы для средств радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. О преимуществах аппарата рассказали в компании ZALA, которая производит различные дроны, включая «Ланцет» и Z-16.

В публикации обратили внимание на запись, сделанную Z-16 в ходе удара по мосту возле города Курахово, который подразделения Киева использовали для снабжения. Камеры дрона подтвердили эффективность удара.

Отмечается, что беспилотники используют для координации авиаударов и контрбатарейной борьбы. Z-16 способны работать на дистанции до 75 километров и эффективно вести наблюдение.

«БВС (беспилотное воздушное судно — прим. «Ленты ру») оснащено тепловизором, что позволяет ему обнаруживать цели в ночное время или даже в неблагоприятных погодных условиях. При этом само воздушное судно остается практически невидимым для средств РЭР и РЭБ противника», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что компания ZALA разработала легкую пусковую установку для «Изделия 51», которое остается самым крупным аппаратом серии «Ланцет». Один человек может подготовить компактную установку к работе менее чем за минуту.