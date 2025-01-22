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Lenta.ru

Производитель «Ланцета» рассказал о «невидимых» беспилотниках

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости.

ZALA: Разведывательные беспилотники Z-16 практически невидимы для противника

Разведывательные беспилотники Z-16, которые используют в зоне специальной военной операции, практически невидимы для средств радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. О преимуществах аппарата рассказали в компании ZALA, которая производит различные дроны, включая «Ланцет» и Z-16.

В публикации обратили внимание на запись, сделанную Z-16 в ходе удара по мосту возле города Курахово, который подразделения Киева использовали для снабжения. Камеры дрона подтвердили эффективность удара.

Отмечается, что беспилотники используют для координации авиаударов и контрбатарейной борьбы. Z-16 способны работать на дистанции до 75 километров и эффективно вести наблюдение.

«БВС (беспилотное воздушное судно — прим. «Ленты ру») оснащено тепловизором, что позволяет ему обнаруживать цели в ночное время или даже в неблагоприятных погодных условиях. При этом само воздушное судно остается практически невидимым для средств РЭР и РЭБ противника», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что компания ZALA разработала легкую пусковую установку для «Изделия 51», которое остается самым крупным аппаратом серии «Ланцет». Один человек может подготовить компактную установку к работе менее чем за минуту.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Беспилотные системы
Проекты
БПЛА
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