На вооружение ВМС Индии приняты три новых корабля

ЦАМТО, 21 января. В ходе церемонии, состоявшейся 15 января в Мумбаи, на вооружение ВМС Индии были приняты три новых корабля. В мероприятии принял участие премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В боевой состав флота вошли эсминец "Сурат" класса "Проект-15B", фрегат УРО "Нилгири" класса "Проект-17A", а также неатомная подводная лодка (НАПЛ) "Вагшир" класса "Скорпен" ("Кальвари").

Все три корабля (эсминец, фрегат и НАПЛ) были спроектированы и построены компанией Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) в рамках планов властей Индии повысить самостоятельность в сфере военного кораблестроения.

Новые корабли будут применяться для защиты важных торговых путей в Индийском океане. В ходе мероприятия министр обороны Индии Раджнат Сингх пояснил, что в Индийском океане разворачивается международное соперничество за превосходство и сильное военно-морское присутствие на ключевом торговом пути является главным приоритетом Индии.

Как сообщал ЦАМТО, резка стали для строительства головного фрегата класса "Проект-17A", "Нилгири", началась на предприятии MDL 17 февраля 2017 года. Он был передан ВМС Индии 20 декабря 2024 года. Программа предусматривает поставку ВМС Индии семи фрегатов общей стоимостью 480 млрд. рупий (7,5 млрд. долл.).

Фрегат "Нилгири" представляет собой усовершенствованный вариант построенного в рамках "Проекта-17" фрегата класса "Шивалик" и отличается от него улучшенными показателями малозаметности, а также системами вооружения и обнаружения национального производства. Длина корабля составляет 149 м, ширина – 17,8 м, водоизмещение – 6670 т, экипаж – 226 человек. Фрегат оборудован ГЭУ типа CODOG с двумя газотурбинными двигателями LM2500 и парой дизельных MAN 12V28/33D STC, может развивать скорость 28 узлов, дальность хода – 5500 морских миль на скорости 16 узлов. В состав вооружения корабля входят 127-мм АУ Oto Melara, ЗРК "Барак-8", 8 сверхзвуковых ПКР "Брамос" (PJ-10), два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата, два 30-мм ЗАК АК-630, две реактивные бомбометные установки РБУ-6000.

Контракт на поставку ВМС Индии четырех малозаметных эсминцев в рамках программы "Проект-15B" был подписан 28 января 2011 года. Стоимость заказа составила 293,4 млрд. инд. рупий (4,89 млрд. долл.).

Головной эсминец серии вошел в боевой состав ВМС Индии флота в ноябре 2021 года. Спуск на воду четвертого корабля серии, "Сурат", состоялся 17 мая 2022 года.

Длина эсминца "Проект-15B" составляет 163,9 м, ширина – 17,7 м, водоизмещение – 7400 т. Силовая установка типа COGAG с четырьмя газотурбинными двигателями ДТ-59, позволяет развивать скорость более 30 узлов. Дальность хода – 4500 морских миль на скорости 18 узлов. Корабль вооружен 76-мм АУ Super Rapid Oto Melara, четырьмя 30-мм ЗАК AK-630M, ПУ с 16 противокорабельными крылатыми ракетами "Брамос" российско-индийской компании Brahmos Aerospace и 32 ЗУР "Барак-8" / "Барак-ER", бомбометными установками РБУ-6000 "Смерч-2", 4 торпедными аппаратами производства Larsen & Toubro (L&T) с 533-мм торпедами. На борту могут размещаться два вертолета класса "СиКинг" или "СиХок".

"Вагшир" является шестой и последней из шести заказанных для ВМС Индии НАПЛ класса "Скорпен" ("Кальвари"). Начальные контракты на их строительство правительство Индии подписало с компаниями Mazagon Dock Limited (ныне Mazagon Dock Shipbuilders Limited) и Naval Group (ранее DCNS) в рамках "Проекта 75" в октябре 2005 года. Общая стоимость проекта в итоге возросла до 235,62 млрд. рупий (3,6 млрд. долл.).

Длина НАПЛ класса "Кальвари" составляет 67,6 м, ширина – 6,2 м, надводное/подводное водоизмещение – 1615/1775 т. НАПЛ оснащена четырьмя дизельными двигателями MTU 12V 396 SE84, развивает максимальную скорость 20 узлов в подводном положении и 11 узлов в надводном. Дальность хода в надводном положении – 6500 морских миль на скорости 8 узлов. Подлодка вооружена шестью 533-мм торпедными аппаратами, может применять как торпеды, так и противокорабельные ракеты SM-39 "Экзосет" Блок.2.