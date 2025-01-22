Вооруженные Силы Российской Федерации 21 января отмечают День инженерных войск

Сегодня инженерные войска Вооруженных Сил Российской Федерации отмечают 324-ю годовщину со дня образования. Эта памятная дата установлена указом президента России от 31 мая 2006 года. Об этом рассказало Минобороны России.

Уточняется, что история инженерных войск ведет свой отсчет с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указов 1701 года от 21 января о создании инженерной школы.

В настоящее время инженерные войска состоят из соединений, частей и подразделений различного назначения: инженерно-разведывательных, инженерно-саперных, заграждений, разграждений, штурмовых, инженерно-дорожных, понтонно-мостовых (понтонных), переправочно-десантных, инженерно-маскировочных, инженерно-технических, полевого водоснабжения и других.

В ведомстве указали, что военные инженеры в ходе проведения специальной военной операции эффективно решают все 10 задач инженерного обеспечения, наиболее востребованными из которых стали разминирование территорий, фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов и наведение переправ через водные преграды.

Уточняется, что в настоящее время в ходе выполнения задач по разминированию освобожденных территорий Российской Федерации в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях очищено более 85 тыс. га, проверено более 17 тыс. зданий, свыше 2,8 тыс. км дорог, более 1140 км водоводов, газопроводов и линий электропередачи, при этом уничтожено свыше 1,5 млн взрывоопасных предметов.

Также в Минобороны проинформировали, что в Лаосской Народно-Демократической Республике отряд разминирования Международного противоминного центра уже выполнил шесть гуманитарных операций, очистил более 190 га территории, обнаружил и уничтожил свыше 3,5 тыс. неразорвавшихся боеприпасов.

Инженерные войска являются одними из наиболее разноплановых и технически насыщенных войск. Система средств инженерного вооружения включает в себя свыше 600 наименований различных образцов и комплектов, при этом их классификация включает 75 типов средств. В 2024 году в инженерные войска предприятиями промышленности поставлено более 1,8 тыс. образцов современной техники и свыше 570 тыс. комплектов средств инженерного имущества.

Ранее, 20 декабря, военные инженеры отдельного инженерно-саперного батальона Южной группировки войск рассказали, как проводят разминирование освобожденного от Вооруженных сил Украины (ВСУ) Украинска Донецкой Народной Республики (ДНР) от взрывоопасных предметов. Саперы при обнаружении опасного предмета переносят взрывоопасное устройство в безопасное место или уничтожают на месте дистанционно, применяя сбросы с беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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