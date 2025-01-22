Журналист Бутусов: у ВСУ на фронте крайне тяжелая ситуация

Экс-советник украинского Министерства обороны отметил, что на нескольких участках она критическая

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Украинский журналист и экс-советник Министерства обороны страны Юрий Бутусов заявил, что для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте сложилась крайне тяжелая обстановка, на некоторых участках критическая.

"Хочу сказать несколько слов про обстановку на фронте, она критическая на нескольких участках фронта, на это нужно обратить внимание. <…> Ситуация на фронте крайней тяжелая", - сказал он. Видеозапись с этими словами Бутусов опубликовал в YouTube-канале.

Отдельно он обратил внимание, что в населенном пункте Великая Новоселка для украинской армии сложилась "крайне угрожающая ситуация", под Курахово же, по его словам, ситуация также сложилась для Киева "крайне невыгодная". Продолжая обзор по направлениям на линии боевого соприкосновения, он отметил Красноармейск (украинское название - Покровск), где для украинской армии сложилась "угрожающая ситуация", а также лиманское направление, на котором у ВСУ "также тяжелая ситуация".

Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что командование ВСУ не может наладить эффективное управление войсками на красноармейском направлении. По его данным, там "почти год сохраняется хаос в управлении войсками и подразделениями на разных уровнях". Издание также отметило, что на этом направлении и на других участках фронта бригады истощаются и не получают подкрепление, новые же подразделения из-за нехватки опыта быстро теряют людей и технику и сталкиваются с серьезной проблемой дезертирства.

В последнее время Генштаб ВСУ нередко сообщает о сложной для украинских войск обстановке в зоне боевых действий, в том числе на красноармейском направлении. При этом в украинских СМИ регулярно появляется информация о серьезном дефиците личного состава в бригадах ВСУ. Еще одной проблемой стало дезертирство, что признает даже руководство страны.