Путин заявил о готовности к диалогу с Трампом по Украине (Bloomberg, США)

Bloomberg: Путин заявил о готовности к диалогу с Трампом по Украине

Москва готова обсуждать урегулирование украинского конфликта с новым руководством Белого дома, цитирует Путина Bloomberg. Президент России подчеркнул, что достигнутое решение должно подразумевать долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, проживающих в этом регионе.

Москва готова обсуждать урегулирование украинского конфликта с новым руководством Белого дома, заявил президент России Владимир Путин.

“Мы поздравляем избранного президента США со вступлением в должность”, — заявил Путин в понедельник на заседании Cовета безопасности в преддверии инаугурации в Вашингтоне. По его словам, Россия приветствовала желание Трампа восстановить прямые контакты и его заявления о необходимости предотвращения третьей мировой войны.

"Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, — заявил Путин. — Eго целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

Ранее в этом месяце Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным. Это повышает вероятность начала переговоров и выполнения обещания президента США быстро положить конец конфликту на Украине. Два лидера еще не общались напрямую с тех пор, как Трамп победил на выборах в ноябре.

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Открыт для переговоров

Путин неоднократно заявлял, что он открыт для переговоров об урегулировании продолжающегося почти три года конфликта. Он также настаивает на том, что не отдаст территории, которые его армия заняла на востоке и юге Украины.

Учитывая неуклонное продвижение российских войск на поле боя, Кремль, скорее всего, займет жесткую позицию в любых переговорах. По словам источников, знакомых с этим вопросом, на любых переговорах с Трампом Россия будет требовать, чтобы Украина отказалась от амбиций вступить в альянс НАТО и стала нейтральным государством с ограниченной армией.

Трамп пока публично не обозначил, как он намерен усадить Путина и Зеленского за стол переговоров.

На прошлой неделе Зеленский дал понять в интервью польским СМИ, что конфликт, начавшийся в феврале 2022 года, с большей вероятностью закончится в этом году из-за влияния Трампа на Россию. “Трамп действительно хочет положить конец конфликту, — сказал он. — Он может повлиять на Россию”.

Советники Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы, сообщили на прошлой неделе источники, знакомые с этим вопросом.

По их словам, один из наборов политических рекомендаций — на тот случай, если администрация Трампа сочтет, что конфликт близок к разрешению — включает в себя меры в интересах российских производителей нефти, попавших под санкции, которые могли бы помочь заключить мирное соглашение. Второй вариант мог бы основываться на санкциях, чтобы еще больше усилить давление с целью увеличения рычагов воздействия.