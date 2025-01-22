Корабли ТОФ провели контрольный выход в море

Танкер "Печенга" отработал с корветами "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий" пополнение запасов траверсным и кильватерными способами

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий" Тихоокеанского флота (ТОФ) совершили первый в новом учебном году контрольный выход в море. Его провели для совершенствования навыков боевых расчетов, сообщили в пресс-службе ТОФ.

"В акватории залива Петра Великого экипажи корветов выполнили комплекс упражнений по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов противника. Отработаны вопросы взаимодействия в составе корабельной ударной группы с организацией выдачи целеуказания от вертолетов Ка-27М", - рассказали в пресс-службе флота.

Там добавили, что морской танкер "Печенга" отработал с кораблями пополнение запасов траверсным и кильватерными способами со сменой позиций кораблей в назначенном для учений районе.