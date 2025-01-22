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ТАСС

Корабли ТОФ провели контрольный выход в море

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Многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны (корвет) "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов"
Многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны (корвет) "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".
Источник изображения: © Фото : ПАО "Амурский судостроительный завод"

Танкер "Печенга" отработал с корветами "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий" пополнение запасов траверсным и кильватерными способами

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий" Тихоокеанского флота (ТОФ) совершили первый в новом учебном году контрольный выход в море. Его провели для совершенствования навыков боевых расчетов, сообщили в пресс-службе ТОФ.

"В акватории залива Петра Великого экипажи корветов выполнили комплекс упражнений по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов противника. Отработаны вопросы взаимодействия в составе корабельной ударной группы с организацией выдачи целеуказания от вертолетов Ка-27М", - рассказали в пресс-службе флота.

Там добавили, что морской танкер "Печенга" отработал с кораблями пополнение запасов траверсным и кильватерными способами со сменой позиций кораблей в назначенном для учений районе. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27М
Пётр Великий
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
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