Боевые в действии: как машины для прокладки путей становятся штурмовыми танками

Они расчищают проходы технике и пехотным группам в городских кварталах и минных полях

Инженерные машины разграждения ИМР-3М активно используются в зоне СВО в качестве штурмовых танков, рассказали «Известиям» военные эксперты. По их словам, изначально разработанная для проведения саперных работ техника хорошо себя зарекомендовала на поле боя. Имеющие прочную броню ИМР-3М помогают преодолевать завалы в населенных пунктах и лесных массивах, а также прокладывают проходы в минных полях. О необычном использовании подобной техники «Известия» рассказывают в День инженерных войск России.

И в городе, и в лесу

Инженерные машины особенно полезны при ведении боевых действий в городской застройке, на лесистой или сильно пересеченной местности, рассказал «Известиям» редактор сайта Military Russia Дмитрий Корнев.

— В зоне СВО ИМР-3М часто используют в качестве штурмового танка, — рассказал эксперт. — Это достаточно мощный образец бронированной техники, оборудованный специальными устройствами. При штурмовых действиях используется отвал, а кран-манипулятор снимается. Машина может ровнять с землей практически любые некапитальные здания. В кирпичных или панельных домах она проделывает проходы в стенах. Все эти качества позволяют ИМР расчищать дорогу для техники или штурмовых групп в городских условиях. Эта машина более подвижна и менее подвержена повреждениям по сравнению с обычным танком, у которого есть вращающаяся башня и длинное орудие — их легко повредить. ИМР же может идти в лоб, уничтожая препятствия на своем пути. Машина незаменима и при действиях в селах или деревнях — там она может ровнять с землей всё что угодно.

Фото: АО «НПК «Уралвагонзавод» Источник изображения: iz.ru

Эксперт отметил, что ИМР фактически играет роль мощного бульдозера, обеспечивая проходы для другой военной техники.

— В лесной местности разбирает завалы из деревьев, при переправе помогает подготовить подъездные пути к переправе, — уточнил он. — У ИМР-3М есть система дымовой защиты, что позволяет прикрывать пехоту или технику, идущую на штурм, — это еще один плюс. Машина вооружена крупнокалиберным пулеметом, что позволяет защититься от пехоты противника. Также она используется при подготовке различных заграждений, окапывания.

Дополнительное оборудование

В пресс-службе АО «Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») рассказали «Известиям», что ИМР-3М широко используется в ходе СВО: «учитывая опыт применения, проработана возможность оснащения машины комплексом РЭБ и дополнительной антидроновой защитой».

Фото: АО «НПК «Уралвагонзавод» Источник изображения: iz.ru

По словам специалистов «Уралвагонзавода», боевой опыт показывает, что при необходимости ИМР-3М может использоваться и в качестве минного тральщика, поскольку оснащается минным тралом с электромагнитной приставкой.

ИМР-3М — одна из весьма востребованных боевых единиц в составе инженерных войск Минобороны РФ, подчеркнули в пресс-службе.

Фото: АО «НПК «Уралвагонзавод» Источник изображения: iz.ru

Собеседники отметили, что успех боевых действий танковых и мотострелковых частей и подразделений при наличии естественных и искусственных преград, а также в условиях применения противником оружия массового поражения и минно-взрывных заграждений в значительной степени определяется наличием в их составе современных бронированных инженерных машин различного назначения.

Универсальный «солдат»

Военный эксперт Юрий Лямин напомнил, что машины разграждения предыдущего поколения ИМР-2М активно применялись сирийской армией в 2016–2017 годах в Алеппо и пригородах Дамаска.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/пресс-служба Балтийского флота ВМФ РФ Источник изображения: iz.ru

— Это своеобразный готовый штурмовой танк, который прокладывает путь солдатам и технике. Ему дополнительную защиту дает отвал — он металлический и достаточно массивный, — отметил эксперт.

Сейчас в зоне СВО техника получает дополнительное бронирование, подчеркнул Юрий Лямин.

— На машины устанавливают защитные решетки и «мангалы», так как любая техника сейчас уязвима для БПЛА. Тем более она идет впереди и привлекает к себе основное внимание дронов, — сказал он.

После артиллерийских обстрелов в населенных пунктах остаются завалы, которые так просто не разберешь, напомнил Юрий Лямин.

— Если вспомнить боевые действия в Сирии, Ираке или посмотреть на то, как сейчас Израиль вел боевые действия в Газе, то можно заметить, что там активно применялись обычные бульдозеры, которые были обшиты импровизированной броней, — резюмировал он. — Они шли впереди, расчищая путь штурмовым подразделениям. Иногда Израиль использовал даже машины с дистанционным управлением.

Третье поколение

ИМР-3 поступила в войска в 1999 году. Это уже третья модификация инженерной машины. Первая была создана в 1969 году на базе танка Т-55. В начале 1980-х появилась ИМР-2 на шасси Т-72.

Машина создана на платформе танка Т-90. Ее выбор обусловлен унификацией техники бронетанковых подразделений российской армии.

Она оснащена приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. Установленная аппаратура подводного вождения позволяет ей форсировать по дну водные преграды глубиной до 5 м.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/пресс-служба Балтийского флота ВМФ РФ Источник изображения: iz.ru

Машина оснащена универсальным бульдозерным отвалом, телескопической стрелой с манипулятором с электрогидравлическим дистанционным управлением. Ее максимальный вылет — 8 м, грузоподъемность — 2 т. Еще один рабочий инструмент — ковш вместимостью 0,35 кубометра.

Возможна установка ножевых колейных минных тралов КМТ-Р3 с электромагнитной приставкой.

В качестве дополнительного вооружения на машине монтируется 12,7-мм пулемет НСВТ и термодымовая аппаратура для постановки дымовых завес.

— Несмотря на исключительно мирное предназначение, ИМР по необходимости способна и огрызнуться, — отметили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

Фото: АО «НПК «Уралвагонзавод» Источник изображения: iz.ru

По своим ходовым качествам инженерная машина способна передвигаться со скоростью 60 км/ч, форсировать без специальной подготовки броды глубиной до 1,2 м.

В лесных и каменистых завалах ИМР-3М проделывает проходы со скоростью в среднем 300–400 м/ч, в минных полях — 5–12 км/ч. В сугробе высотой 120 см прокладывает путь со скоростью 15 км/ч.

Большой набор оборудования позволяет выполнять практически все виды работ, с которыми войска встречаются на линии боевого соприкосновения.

Владимир Матвеев

Богдан Степовой

Юлия Леонова