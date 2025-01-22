Слабеющая Европа пытается увеличить значимость своего присутствия в космическом пространстве с помощью проекта IRIS²

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В середине декабря прошлого года Еврокомиссия подписала концессионный договор на строительство новой инфраструктуры для устойчивости, взаимосвязанности и безопасности. Проект связан с группировкой спутников. Сокращенно этот этап космической связности Европейских государств называется IRIS².

Этот договор, весьма важный для многих слабеющих в экономическом и военном плане европейских стран, был подписан между Европейским космическим агентством (ESA) и промышленным консорциумом SpaceRISE, в состав которого входят Eutelsat, Hispasat и SES.

Данная космическая инициатива подразумевает создание многоорбитальной группировки из 290 спутников, использующей сравнительные преимущества спутников на средней околоземной орбите (MEO) и низкой околоземной орбите (LEO). Проект, на реализацию которого запланировано 12 лет, воплощает стратегическую попытку Европы разработать жизнеспособную альтернативу американской Starlink миллиардера Илона Маска.

Проект IRIS² предполагает совместное государственное и частное финансирование с общим объемом инвестиций 10,6 млрд евро. Европейский союз (ЕС) внесет около 6 миллиардов евро, ЕКА 550 миллионов евро, а заинтересованные частные компании - оставшиеся 4 миллиарда евро.

Целью IRIS² является не только обеспечение безопасной спутниковой связи и подключения, но и предоставление расширенного широкополосного развертывания для правительств, частных предприятий и отдельных лиц по всей Европе.

Как заявляют эксперты, эта космическая коллаборация в итоге поможет европейцам решить немалое количество задач. Произойдет полезная трансформация сферы обороны и безопасности, будут заметны улучшения в пограничном и морском наблюдении. Повысится эффективность защиты основных коммуникаций и инфраструктуры, включая безопасные соединения для европейских посольств. Но это все пока на бумаге.

Как и то, что структура IRIS² расширит возможности реагирования на чрезвычайные ситуации в морской акватории, развертывание сил и внешние операции ЕС, а также вмешательство правоохранительных органов, обеспечивая большую безопасность по всей Европе.

Таким образом, данный проект демонстрирует огромное желание ЕС укрепить свою роль как космического игрока в жаркой геополитической конкуренции. В настоящие время, Китай, Россия и США своими масштабными промышленными, военными и внешнеполитическими шагами вынуждают ЕС больше задумываться об обеспечении «космической» автономии и безопасности.