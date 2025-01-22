Михаил Погосян возглавил УЗГА

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Айгуль Абдуллиной "Ректор МАИ приземлился на заводе. Создатель "Суперджета" будет курировать производителя "Байкала", ректор Московского авиационного института (МАИ) и создатель "Суперджета" Михаил Погосян возглавит совет директоров Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Как полагают источники "Ъ", экс-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) назначен курировать гражданские проекты УЗГА и вопросы с финансированием. От завода собеседники "Ъ" ожидают более четкого деления на военные и гражданские сегменты.

Михаил Погосян (с) Московский авиационный институт

Как стало известно "Ъ", ректор МАИ Михаил Погосян будет руководить советом директоров УЗГА. Три источника "Ъ" в отрасли говорят, что решение принято в ноябре 2024 года. Официально о назначении не сообщалось. В УЗГА, МАИ и холдинге "Технодинамика" (контролирует завод) оперативно не ответили. Прежде совет директоров УЗГА возглавлял Вадим Бадеха, который с ноября руководит ОАК и ПАО "Яковлев" (см. "Ъ" от 5 ноября 2024 года).

В МАИ в 2016 году Михаил Погосян пришел после досрочной отставки с поста президента ОАК годом ранее. Его уход из ОАК сопровождался публичной критикой проекта Sukhoi Superjet. В правительстве, Минобороны и Совете федерации указывали на высокую стоимость самолета, низкую локализацию, проблемы с эксплуатацией и малую серию. С фигурой Михаила Погосяна связывают отказ в финансировании других гражданских авиапроектов и ставку на зарубежных поставщиков комплектующих. В связи с этим ряд собеседников "Ъ" считает назначение господина Погосяна в УЗГА формальным, указывая также на то, что степень влияния главы совета директоров может быть "ограниченной". По словам одного из них, это попытка отойти от совмещения позиций гендиректора и главы коллегиального органа управления: "Впрочем, новый человек с незамыленным глазом - всегда хорошая идея".

Однако большинство источников "Ъ" уверено, что Михаил Погосян остается значимой в авиапроме фигурой, обладающей "переговорными ресурсами", и назначен для вывода гражданских проектов УЗГА из кризиса.

"Это вопрос его личных амбиций и если не триумфального возращения в авиапром, то доказывания, что самолеты он делать умеет",- говорит один из собеседников "Ъ". Михаил Погосян сохраняет пост советника главы ОАК, добавляет другой источник "Ъ".

О полномочиях и погруженности в проект Михаила Погосяна говорит и то, что он успел привести в команду УЗГА на пост главы инженерного центра Андрея Недосекина, бывшего замдиректора ОКБ им. Микояна. А SSJ-100, "с оговорками и недостатками в экономике и эксплуатации" - выведенный на рынок проект, повторить который пока не удалось, говорит один из источников "Ъ". Кроме того, по словам собеседников "Ъ", заслуги Михаила Погосяна в области фронтовой авиации неопровержимы. В назначении господина Погосяна, полагают они, делается ставка на привлечение средств, а также "перекраивание и продвижение буксующих проектов УЗГА".

В мае 2024 года Минпромторг снизил для УЗГА план по количеству и срокам выпуска самолетов до 2030 года. Согласно Комплексной программе развития авиатранспортной отрасли (КПГА), вместо 140 единиц 44-местной "Ладоги" (ТВРС-44) ожидается 105 самолетов, срок начала поставок сдвинут с 2025 на 2028 год. А вместо 178 L-410, локализацию которых планировал УЗГА, планируется произвести 158 самолетов совместного российско-белорусского проекта "Освей" (ЛМС-192). Объем поставок девятиместных "Байкалов" (ЛМС-901) сократится на 15 штук до 139 самолетов, начало поставок смещено на 2025 год.

При этом многие собеседники "Ъ" в отрасли и экспертном сообществе до сих пор сомневаются в реалистичности этих планов. Сама КПГА должна быть снова пересмотрена в 2025 году (см. "Ъ" от 9 августа 2024 года).

В перспективе источники "Ъ" ожидают более четкого деления менеджмента УЗГА на гражданские и военные проекты.

По их мнению, резкий пересмотр заявленных в КПГА объемов или отказ от программ вряд ли возможен. Хотя некоторые источники ждут заморозки или минимизации выпуска "Байкала" как "наиболее проблемного" (см. "Ъ" от 17 сентября 2024 года). Два собеседника "Ъ" ожидают, что с "Авророй", как якорным заказчиком "Байкала", договорятся о поставках "Освея", что будет взаимовыгодным решением. По словам одного из источников "Ъ", в "Авроре" изначально не видели смысла в одномоторном самолете. Переконтрактация также позволит обеспечить спросом "Освей", решение о поставках которого было принято на межправительственном уровне, и отказ от которого невозможен, продолжает он.

Собеседник "Ъ" в экспертном сообществе отмечает, что интересанты на "Байкал" все же сохраняются. В частности, на него претендует региональный перевозчик "Красавиа": "И облик, сформированный УЗГА, их устраивает". Поэтому сохранение "Байкала" при приоритизации "Освея" он находит более рациональным решением. Заводу предстоит кропотливая работа по привлечению финансирования "в условиях, когда бюджетные средства не безграничны", заключает он, и Михаил Погосян "вполне подходит на эту роль".

Погосян Михаил Асланович

Личное дело

Родился 18 апреля 1956 года в Москве. В 1979 году окончил факультет самолетостроения МАИ. После учебы трудился на Московском машиностроительном заводе имени Сухого (затем - ОАО "ОКБ Сухого"), пройдя путь от инженера-конструктора до первого заместителя генерального конструктора. В 1995-1999 годах занимал пост председателя совета директоров ОКБ, затем до 2007 года - гендиректора. Одновременно в марте 1998 года стал гендиректором ФГУП "Авиационный военно-промышленный комплекс "Сухой"", в сентябре 2003 года - гендиректором созданного на его основе ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой"". Также в 2007 году был назначен первым вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В 2009-2011 годах - гендиректор и генеральный конструктор РСК МиГ. С 28 февраля 2011 года - президент, председатель правления ОАК, член совета директоров корпорации. Доктор технических наук, академик РАН. Лауреат Госпремии и премии правительства РФ. Награжден орденом Почета за вклад в создание истребителя Су-33. С 2016 года занимает пост ректора МАИ, в 2021 году был назначен ректором на второй пятилетний срок.