Болгария продолжит помогать Украине в соответствии с решением парламента

Министр обороны Атанас Запрянов отметил, что решение о подписании соглашения с Украиной в новом правительстве страны, в которое вошли представители левых партий, пока не принят

СОФИЯ, 19 января. /ТАСС/. Министерство обороны Болгарии продолжит оказывать военно-техническую помощь Украине. Об этом в интервью телеканалу BTV заявил министр обороны Атанас Запрянов.

"Мы продолжим поддерживать Украину, как это делали и до этого. Эти наши действия базируются на решениях парламента 2022 и 2023 года. Категорично могу заявить, что вся военно-техническая помощь, все пакеты помощи, которые мы отправили на Украину в соответствии с решением Народного собрания - это боеприпасы, техника и оборудование, которые нашей армии не нужны. Большая часть из них с истекшим сроком годности, а многие неисправны", - сообщил Запрянов.

Министр обороны отметил, что решение о подписании соглашения с Украиной в новом правительстве страны, в которое вошли представители левых партий, пока не принято. "Соглашение с Украиной в области обороны - это политический документ, имеющий характер декларации, он ни к чему нас реально не обязывает, это не международный договор. Решение о дальнейших действиях в отношении этого соглашения примет совет совместного управления и министр иностранных дел", - сказал он, дополнив, что "Украина до настоящего момента уцелела лишь благодаря военно-технической помощи Европы и США".