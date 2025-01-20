Член Палаты лордов Британии отметил, что Запад никогда не поддерживал Украину больше, чем вполсилы

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Единственным победителем в конфликте на Украине будет Россия. С такой оценкой в авторской колонке для газеты The Daily Express выступил британский политик-консерватор, миллиардер и член Палаты лордов Майкл Эшкрофт.

"С учетом того, что Запад никогда не поддерживал Украину больше, чем вполсилы, и угрозы значительного сокращения помощи, в конечном итоге победитель будет только один - Россия", - отметил Эшкрофт. Он полагает, что у Москвы сейчас есть причины пойти на мирные переговоры и завершить конфликт, а не продолжать наступление по мере усиления проблем Киева.

Как считает политик, после своей инаугурации избранный президент США Дональд Трамп сможет усадить стороны за стол переговоров и добиться заключения сделки, если "будет действовать ловко и осмотрительно". "Однако ему может потребоваться 24 недели, а не 24 часа, чтобы соглашение было подписано и вступило в силу", - полагает Эшкрофт. "Вопреки широко распространенным опасениям, я не считаю, что Трамп отвернется от Украины. Уверен, что у его команды уже есть фундамент для мирной сделки, которую он будет жестко навязывать обеим сторонам", - добавил автор колонки.

По его словам, при необходимости Трамп сможет усилить давление на Москву, увеличив помощь Киеву и "сделав неизбежной долгую войну", которая якобы ослабит РФ. При этом он также может принудить Киев принять поставленные условия под угрозой немедленной остановки любой помощи.

"Вероятно, любая мирная сделка, по крайней мере в краткосрочной перспективе, будет предусматривать сохранение за Россией занятых ей территорий и создание демилитаризованной зоны в том или ином виде. Украина будет добиваться членства в НАТО, однако достаточно реалистична, чтобы принять тот факт, что не вступит в альянс в ближайшем будущем, - считает Эшкрофт. - Однако ей будут необходимы обязывающие "гарантии безопасности" со стороны Запада".

14 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Однако, как заявил 4 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в настоящее время основания для российско-украинских переговоров отсутствуют.