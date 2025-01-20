Опубликованы кадры работы вертолета Ми-8ПСГ в курском приграничье

Военнослужащие поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8ПСГ Воздушно-космических сил (ВКС) РФ провели ежедневное сопровождение экипажей армейской авиации на вертолетах Ка-52, Ми-28, Ми-35 в приграничных районах Курской области. Кадры работы военных 19 января показало Минобороны РФ.

Поисково-спасательная группа при необходимости оперативно прибывает для оказания помощи и транспортировки военных в пункт постоянной дислокации, уточнили в ведомстве.

Группа спасателей осуществляет также огневую поддержку.

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ уничтожил бронированную технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Уточнялось, что экипаж, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, благополучно вернулся на аэродром вылета.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа 2024 года. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.