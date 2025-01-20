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Известия.ru

Опубликованы кадры работы вертолета Ми-8ПСГ в курском приграничье

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8ПСГ Воздушно-космических сил (ВКС) РФ провели ежедневное сопровождение экипажей армейской авиации на вертолетах Ка-52, Ми-28, Ми-35 в приграничных районах Курской области. Кадры работы военных 19 января показало Минобороны РФ.


Поисково-спасательная группа при необходимости оперативно прибывает для оказания помощи и транспортировки военных в пункт постоянной дислокации, уточнили в ведомстве.

Группа спасателей осуществляет также огневую поддержку.

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ уничтожил бронированную технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Уточнялось, что экипаж, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, благополучно вернулся на аэродром вылета.


ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа 2024 года. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
МИ-28
Ми-35
Ми-8
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
3 комментария
№1
20.01.2025 11:15
Всё время поражало, что вроде как главное средство борьбы с бронетехникой - вертолёты практически не используются в СВО. Кто то написал, что они не способны противостоять дронам. Неужели это правда? Или это следствие обилия ПЗРК у ВСУ?
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№2
20.01.2025 15:59
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1
Всё время поражало, что вроде как главное средство борьбы с бронетехникой - вертолёты практически не используются в СВО.
Это где это не видно? Весь 2022-2023 год только вертолеты и били БТТ.
Сейчас в Курске когда хохлы РЭБ включили,опять вертолеты выбили БТТ.
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№3
20.01.2025 20:19
Цитата, q
Сейчас в Курске когда хохлы РЭБ включили, опять вертолеты выбили БТТ.
Комментаторы типа Подоляки утверждали, что всё за счёт дронов с оптоволокном... Про вертушки ни слова. Потому и удивило.
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