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Датский пилот F-16 ликвидирован на Украине ударом “Искандера” (Military Watch Magazine, США)

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Украинский офицер стоит в почетном карауле на фоне истребителей F-16 Военно-воздушных сил Украины в неизвестном месте на Украине. 4 августа 2024 года
Украинский офицер стоит в почетном карауле на фоне истребителей F-16 Военно-воздушных сил Украины в неизвестном месте на Украине. 4 августа 2024 года.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

MWM: инструктор по самолетам F-16 из Дании убит ударом "Искандера" в Кривом Роге

Датский пилот и инструктор по истребителям F-16 Йепп Хансен убит ракетным ударом по учебному центру ВСУ, пишет MWM. Он имел большой опыт управления F-16 и помогал обучать украинских военных. Удар ракеты “Искандер-М” почти полностью уничтожил этаж казармы.

Датский пилот и инструктор по истребителям F-16 Йепп Хансен убит в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ в Кривом Роге в Днепропетровской области на центральной Украине, сообщают российские источники. Хансен имел значительный опыт управления F-16 и, предположительно, помогал обучать десятки украинских военнослужащих. Сообщается, что удар ракеты “Искандер-М” по зданию университета, переоборудованного в казармы, почти полностью уничтожил целый этаж.

Дания и Нидерланды первыми пожертвовали американские истребители F-16 ВВС Украины, причем стареющие самолеты, закупленные в 1980-х годах, были сняты с вооружения, поскольку обе страны приобрели современные F-35A им на замену.

Первая партия поступила 1 августа прошлого года. Уже 26 августа ВВС Украины при невыясненных обстоятельствах потеряли первый истребитель, что подтвердилось три дня спустя. И Дания, и Нидерланды дали Украине разрешение использовать свои F-16 для ударов в тыл России. Однако малая дальность полета легкого истребителя, его устаревшие датчики и отсутствие дальнобойного оружия ограничили его ценность в этом отношении.

Ожидается, что истребители будут модифицированы и смогут нести некоторые типы ракет большой дальности, а США предположительно рассматривают возможность поставки крылатых ракет JASSM, которые обеспечат прорыв в их наступательном потенциале.

F-16 значительно отличаются от прошлых истребителей четвертого поколения ВВС Украины, таких как МиГ-29. Это вызвало серьезные сомнения в том, что украинские пилоты смогут быстро переключиться на новый самолет, и породило догадки, что за штурвал в итоге усядутся подрядчики из стран НАТО.

Аналогичные вопросы поднимались и в отношении другого высокотехничного оборудования — такого, как украинские системы ПВО Patriot, которые были предоставлены значительно быстрее, чем требуется для обучения украинских расчетов.

Западные советники, логистики, бойцы и персонал, обслуживающий недавно поставленное оборудование стандарта НАТО, играют ключевую и постоянно растущую роль в военных действиях с начала 2022 года. В частности, на их участие в том же году указала газета The New York Times: “Спецназ из других стран НАТО, включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву, также работает на территории Украины, обучая и консультируя украинские войска и обеспечивая наземный канал для поставки оружия и другой помощи”. В репортаже подчеркивается “значительный масштаб засекреченных усилий по оказанию помощи Украине”. Ближе к концу года было подтверждено, что британские королевские морские пехотинцы развернуты для боевых действий на передовой, начиная с апреля.

С тех пор продолжает появляться дополнительная информация об операциях западного персонала на Украине. Хотя переход на F-16 проще, чем переподготовка расчетов ПВО с советских ЗРК для эксплуатации новых систем Patriot, роль иностранных подрядчиков, тем не менее, представляется значительной.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Франция
Продукция
F-16
F-35A
JASSM
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