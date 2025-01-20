Украина предупредила Трампа: поспешные мирные переговоры окажутся катастрофой (The Telegraph UK, Великобритания)

Telegraph: Киев требует от Запада усилить помощь и отложить мирные переговоры

Зеленский требует усилить позиции Украины на поле боя до начала переговоров, пишет The Telegraph. Принуждать страну к скорейшему прекращению огня было бы ошибкой, считают в Киеве. Особенно для тех, кто надеялся урвать жирный куш при отмывании денег, добавляют читатели.

Принуждать Украину к переговорам с Россией, пока она не восстановила преимущество на поле боя, — катастрофическая ошибка, предупредили официальные лица в Киеве перед инаугурацией Дональда Трампа.

Владимир Зеленский опасается, что новая администрация США сократит военную помощь, если он откажется от переговоров. Поэтому глава киевского режима отчаянно пытается доказать, что Украине нужны время и поддержка для эскалации своей кампании в тылу России.

Если не сделать Владимиру Путину “больно” перед переговорами, он лишь осмелеет. Более того, это ослабит Украину и в итоге нанесет ущерб репутации и интересам Запада, заявили помощники Зеленского.

Стремясь повторить достигнутое перемирие между Израилем и ХАМАС, Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно обещал положить конец конфликту между Россией и Украиной за 24 часа.

При этом сама команда будущего президента признаёт, что этого не произойдет: спецпредставитель Трампа на Украине генерал в отставке Кит Келлог дал себе 100 дней на урегулирование конфликта.

Столь произвольные жесткие сроки вызвали в украинской столице глубокую тревогу: чиновники предупреждают, что поспешные переговоры лишь сыграют на руку Путину.

“Суть в том, что простых и быстрых решений здесь нет, — заявил старший советник Зеленского Михаил Подоляк. — Инициативой нужно владеть. Ее нельзя отдавать России”.

Хотя Россия медленно, но верно продвигается вперед (в частности, укрепляя позиции вокруг важного логистического узла Покровска [Красноармейска]), украинская сторона утверждает, что добивается важных успехов далеко за линией фронта.

На прошлой неделе Украина нанесла ряд мощнейших ударов по территории России, используя самодельные беспилотники, американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow.

Украина ударила по целям в четырех российских областях, поразив нефтяные объекты, промышленные предприятия и военные заводы на расстоянии более 1 100 километров от границы.

Эти атаки оказывают значительное влияние на российскую экономику, ахиллесову пяту Путина, и крайне важно, чтобы Украина получила должную поддержку, чтобы заставить Кремль вступить в переговоры по принуждению, а не по согласию, подчеркнул Подоляк.

“В настоящее время 46% объектов российской нефтеперерабатывающей промышленности подвергаются атакам или находятся в зоне досягаемости украинского оружия, — добавил он. — Это означает, что Россия постепенно теряет значительную часть ключевого сектора своей экономики”.

“Кроме того, мы наносим удары по ключевой военной инфраструктуре по всему европейскому региону России”, — добавил он.

“Мы должны иметь возможность продолжать такое давление, если хотим вступить в переговоры с позиции силы. Россия будет готова вести содержательные переговоры, только если понесет убытки”, — подытожил он.

После года ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетической инфраструктуре Киев еще больше усилил атаки, получив разрешение от Великобритании и США на использование переданных ракет в тылу России. Кроме того, Украина увеличила производство отечественных беспилотников, и в 2025 году рассчитывает выйти на рекордный уровень.

Теоретически удары по российским нефтеперерабатывающим заводам стоимостью в десятки миллиардов фунтов стерлингов эффективны, поскольку энергоносители составляют основу экономики страны. Однако масштаб нанесенного ущерба неясен, поскольку Россия засекретила бóльшую часть данных о добыче нефти.

В декабре налет украинских беспилотников вынудил Россию закрыть нефтеперерабатывающие установки на крупнейшем в стране Новошахтинском заводе в третий раз за год.

Между тем морские поставки топлива из России упали в 2024 году на 9% — знак того, что атаки вынудили Москву сократить экспорт и укрепить внутренние мощности.

Однако источник в украинской разведке заявил, что Россия, как правило, успешно ремонтирует нефтяные объекты “в течение недели”, и лишь дополнительные западные ракеты в сочетании с более жесткими энергетическими санкциями заставят Путина пересмотреть свои расчеты.

При этом сомнительно, что новая администрация США услышит украинские мольбы.

В нашумевшем докладе, написанном в апреле прошлого года в соавторстве с другими аналитиками, генерал Келлог утверждал, что малейшая перспектива военной победы Киева над Россией испариласьи что ему вряд ли удастся вернуть утраченную территорию.

Келлог заявил, что США бездумно тратят запасы современного оружия, которые могут понадобиться в случае вторжения Китая на Украину (так в тексте, хотя в виду очевидно имеется Тайвань. — Прим. ИноСМИ). Более того, дальнейшую военную помощь Украине он назвал “показной добродетелью” и, к тому же, “дорогостоящей”. Будущая военная помощь США, настаивал он, “потребует от Украины участия в мирных переговорах с Россией”.

От таких разговоров на Украине могла воцариться безысходность, но правительство Зеленского сохраняет бодрый вид.

После победы Трампа на выборах в ноябре украинский лидер без устали хлопочет, отправляя в Вашингтон делегацию за делегацией для встреч с помощниками избранного президента, а также его союзниками в конгрессе.

Совмещая убеждение с лестью, глава комитета по иностранным делам украинского парламента даже выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира 2025 года.

Главная надежда украинских чиновников заключается в том, что если нового президента не удастся убедить оказать необходимую поддержку на поле боя, его как минимум можно будет уговорить не бросать Украину на произвол судьбы.

Трамп может надеяться на прямые переговоры с Путиным как альфа-самец с альфа-самцом. Однако избранный президент рискует повторить неудачный выход Джо Байдена из Афганистана, если России позволят расчленить Украину, предупреждают они.

Некоторые даже проводят параллели с Мюнхенским сговором 1938 года, когда Невилл Чемберлен пожертвовал чешской территорией в Судетской области. По их словам, территориальные уступки Путину будут рассматриваться как аналогичное умиротворение.

“Эти соглашения ускорили Вторую мировую войну, а не предотвратили ее. А мы действительно хотим предотвратить третью”, — сказала украинский депутат Мария Мезенцева — ключевое лицо в разработке дипломатической стратегии Украины в Европе.

Украинские чиновники считают, что им удалось внушить новой администрации мысль, будто российская агрессия “связана не столько с приобретением украинской территории, сколько с перераспределением влияния”, говорит Подоляк. Иными словами, что конечная цель Путина не только завоевание Украины, но и уничтожение Запада.

В последнее время Трамп поумерил свои обещания урегулировать украинский кризис в первый же день в должности. Он по-прежнему хочет положить конец боевым действиям как можно скорее, но признал, что это займет до полугода.

Помимо прочего, избранным президентом движет желание получить Нобелевскую премию мира, сообщает газета The Times. Как он сам считает, он обязан был получить ее еще на первом сроке в Белом доме.

Трамп считает, что гарантией Нобелевской премии станет прочный мир на Украине, и поэтому не допустит ее капитуляции, утверждается в одном из репортажей.

Несмотря на сдержанный оптимизм, украинские чиновники тихо готовятся к перспективе переговоров из неидеальной позиции, если Трамп не передумает (при условии, что Путин вообще на них согласится).

Если переговоры действительно начнутся, говорит советник вице-премьера Елена Сотник, крайне важно, чтобы за столом присутствовали не только Россия и США, но и сама Украина и ее европейские партнеры, в частности Великобритания.

Кир Стармер посетил Киев на прошлой неделе и пообещал обеспечить надежные гарантии безопасности, если с Россией удастся достичь договоренностей о прекращении огня. На переговорах с Зеленским премьер-министр пообещал работать над достижением “справедливого и прочного” мира, который гарантирует безопасность и независимость Украины.

Великобритания обсуждает отправку войск для потенциального миротворческого контингента на Украине. Но украинские официальные лица предупреждают, что любое прекращение огня может быть обеспечено лишь в том случае, если западные силы будут готовы нанести мощный удар по России при нарушении перемирия.

Это будет означать обеспечение бесполетной зоны для российских военных самолетов над Украиной, подготовку ракет для ударов по целям в России, готовность немедленно отреагировать на нарушение режима прекращения огня, а также обучение и укрепление измотанной украинской армии, подчеркнул Подоляк.

Но даже это может оказаться недостаточно для правительства Зеленского. Единственный реальный способ сдержать Россию, считает Сотник, — это предпринять шаг, которому по-прежнему решительно противятся США и некоторые их европейские союзники. “Единственная действительно стабильная гарантия безопасности — это членство Украины в НАТО”, — заключила она.

Комментарии читателей

Roderick Graham

Зеленский, а давай ты проведешь выборы или, может, референдум и выяснишь, чего хочет твой народ…

Ciaran Caughey2

У меня много родственников в Америке. Ни у кого из них нет ни малейшего интереса к Украине. Все они убежденные сторонники Трампа. Все они хотят, чтобы помощь Украине прекратилась немедленно. Украину ждет страшный шок в ближайшие месяцы.

taylor liz

Больше ни один молодой солдат не должен погибать ни за что.

F R Hutson

Мне жаль Украину. Но мы не можем больше оплачивать бесконечные боевые действия. В конфликтах нет ничего справедливого. Это должно прекратиться. И результат может оказаться не таким, как нам хотелось бы.

Sobriquet zero

Скорейшие мирные переговоры означают катастрофическую ошибку для тех, кто надеялся урвать жирный куш от стиральной машинки под названием "Украина".

Автор: Адриан Бломфилд (Adrian Blomfield).