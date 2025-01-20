Шанхайский проект

Военный эксперт Дмитрий Болтенков — о новых универсальных десантных кораблях Китая и как они усилят ВМС этой страны

В Китае спустили на воду универсальный десантный корабль (УДК) «Сычуань» с полетной палубой. Также для флота КНР строятся специальные баржи, которые позволяют обеспечить массированную высадку войск с техникой на неподготовленное побережье. Попробуем разобраться, зачем Китай строит такие корабли и где их сможет использовать.

Совсем недавно Поднебесная показала миру ряд своих военных новинок, включая новый, третий по счету, авианосец, ряд концептов боевых самолетов шестого поколения, а также новый универсальный десантный корабль и баржи для обеспечения разгрузки техники и вооружения десантных сил с гражданских ролкеров.

Ролкер — это судно для перевозки грузов на колесной или гусеничной базе с горизонтальным способом погрузки и выгрузки.

Новые корабли серьезно расширят десантные возможности китайского флота.

Спуск на воду

УДК Type 076 «Сычуань» спущен на воду на шанхайской верфи «Худон Чжунхуа». Дата его закладки неизвестна, ввод в строй этого корабля ожидается в 2025 году.

Его характеристики оцениваются так: водоизмещение 40–50 тыс. т; длина 260 м; ширина полетной палубы / ширина по ватерлинии около 45 м / около 35 м. Корабль имеет сплошную полетную палубу. Надстройка двухостровная. Имеется одна катапульта, аэрофинишеры, два бортовых лифта. Предположительно, на корабле используется электрическая силовая установка.

Корабль в док-камеру может принять несколько десантных катеров на воздушной подушке. Его вооружение: три зенитных артиллерийских комплекса Type 1130 (по бортам и на корме), три пусковые установки зенитного ракетного комплекса малой дальности. Сборка корпуса была выполнена в течение одного года и двух месяцев — это очень небольшой срок. Для возведения корабля был построен новый сухой док. Характеристики и размеры корабля, конечно, впечатляют.

Американцы УДК строят несколько медленнее. Так, третий корабль типа «Америка» был заложен 14 марта 2019 года, спущен на воду 9 октября 2023 года и пока еще не передан в состав ВМС США.

Безусловно, самым важным и новым является то, что на «Сычуани» установлена электромагнитная катапульта (ЭМК). Ранее на авианесущих кораблях использовались паровые катапульты.

ЭМК имеет ряд преимуществ: меньше масса и габариты оборудования, мощность, простота и надежность. Тяговое усилие такой катапульты может плавно регулироваться. При эксплуатации не требуется вода, пар, воздух высокого давления. Катапульта легко перенастраивается под конкретный самолет. Вместе с тем ЭМК в работе создает электромагнитные помехи корабельным радиоэлектронным средствам.

В настоящее время такие катапульты установлены на американских авианосцах «Джеральд Форд» и «Джон Кеннеди», на китайском авианосце «Фуцзянь» и на УДК «Сычуань».

Использование на борту корабля ЭМК открывает широкие перспективы использования различных типов авиационной техники. На имеющихся в интернете рендерах корабля видны беспилотные летательные аппараты разных видов. Известно, что Китай ведет разработку и испытания ряда беспилотников, которые могут быть использованы с палубы УДК.

В их число входит, в частности, палубный разведывательно-ударный БПЛА «Гунцзи-11». Оценочные характеристики машины: длина 12 м, размах крыла 14 м, боевая нагрузка 2000 кг, взлетная масса 14 т, боевой радиус 1500 км. Он может быть использован в качестве ведомого для истребителя «Цзянь-20S» по типу российского тяжелого ударного БЛА С-70 «Охотник» вместе с истребителем Су-57.

Еще одна машина — новый разведывательно-ударный БПЛА WL-X (ранее известный под обозначением WL-3). Возможно, данный беспилотник будет использоваться для борьбы с подводными лодками противника.

Такое широкое использование беспилотников с палубы десантного корабля — сильный ход. С Китаем на тему использования беспилотников с палубы боевых кораблей может сравниваться разве что только Турция, имеющая свою школу БПЛА и УДК «Анадолу». Не стоит исключать и того, что Китай может вести разработку собственного самолета вертикального или укороченного взлета/посадки по принципу F-35B или Як-141, а также и своих конвертопланов.

Помимо кораблей Type 076 ВМС КНР ведут строительство серии кораблей Type 075. Так, головной УДК данного проекта «Хайнань» вошел в состав ВМС НОАК 23 апреля 2021 года. В настоящее время достраивается уже четвертый корабль данного проекта. Эти корабли имеют следующие характеристики: водоизмещение 36–40 тыс. т; длина/ширина/осадка — 237/30/8,5 м; скорость 23 узла. Корабль несет на борту до 30 вертолетов, три десантных катера и может принимать на борт до 1200 морских пехотинцев.

Универсальные «десантники»

Что такое универсальный десантный корабль? В ходе Второй мировой войны появилось большое количество разнообразных десантных кораблей: десантные корабли-доки, войсковые транспорты, десантные баржи и другие. С появлением вертолетов появились и десантные вертолетоносцы, и десантно-вертолетные корабли-доки. Эволюцией развития стали же универсальные десантные корабли, как прямое воплощение концепции «загоризонтной высадки».

Это самые большие из десантных кораблей, способные осуществлять высадку морских пехотинцев с помощью вертолетов, а также перевозить их и технику десантными катерами.

УДК вместе с десантно-вертолетным кораблем-доком и десантным транспортом-доком составляют амфибийную десантную группу. Если рассмотреть на примере США, то такая группа способна перебросить на любое расстояние формирование морской пехоты (состоящее из штаба, батальона морской пехоты, батальона тылового обеспечения и авиационной эскадрильи морской пехоты) до 2200 человек, с техникой и авиацией, а также запасами для ведения боевых действий на 15 суток. Обеспечить высадку, авиационную поддержку и управление таким формированием. Также на УДК располагается штаб амфибийно-десантной группы (АДГ) и госпиталь.

Первыми такими УДК стали корабли типа «Тарава», к настоящему времени эти корабли уже списаны. Их заменили УДК типа «Уосп» (восемь построено, в строю семь. Один — «Боном Ричард» — сгорел в ходе судоремонтных работ, такое случается и в ВМС США) и строящиеся в настоящее время УДК типа «Америка» (два в строю, ведется строительство серии). На кораблях ранее размещались самолеты вертикального взлета и посадки AV-8B «Харриер». Ныне используются истребители F-35B.

УДК типа «Америка» первой подсерии имеют 45 тыс. т полного водоизмещения. Длина/ширина/осадка — 257,3/59,1/8,75 м. Максимальная скорость 22 узла. На 20 узлах корабль способен пройти 9500 морских миль. Экипаж 1059 человек, на борт может принять 1687 пехотинцев. Несет широкий спектр различных авиационных аппаратов (53 аппарата в различных комбинациях), включая истребители F-35B (до 23 самолетов), конвертопланы MV-22 Osprey, вертолеты различных типов.

По сути, УДК — это такой авианосец морской пехоты. Используя корабль для поддержки действий морской пехоты, можно высвободить более ценные авианосцы для решения других более важных задач. И мы видим, что «Америка» — это такая предельная конструкция для реального боевого УДК.

ВМС Китая не стали «изобретать велосипед», а пошли по здравому пути, создавая свои УДК, схожие с американскими в размерах и водоизмещении.

Европейские УДК несколько другие, они имеют меньшие размеры и предназначены в первую очередь для решения миротворческих и гуманитарных задач. А также служить флагманскими кораблями боевых групп. Для примера, УДК ВМС Испании «Хуан Карлос I» имеет следующие характеристики: водоизмещение 27 тыс. т; длина/ширина/осадка — 230,8/32/6,9 м; 21 узел максимальная скорость хода; дальность плавания 9000 миль. Экипаж 243 человека, берет на борт 900 пехотинцев и до 20 летательных аппаратов.

А что в России? На заводе «Залив» в Керчи строятся два УДК проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». При закладке они имели следующие характеристики: водоизмещение 23–25 тыс. т; длина/ширина/осадка — 204/47/7,5 м; максимальная скорость 22 узла; дальность плавания 6000 миль на скорости 16 узлов; экипаж 320 человек; на борт может взять до 1000 пехотинцев, 20 вертолетов и восемь десантных катеров. Однако характеристики в ходе строительства могут и измениться.

Другая новинка китайского флота — так называемая десантная баржа. С одной стороны, она имеет выдвижную аппарель до 120 м длиной. С другой стороны, к барже могут швартоваться гражданские транспортные суда типа ролкеров. Согласно спутниковым фото, наблюдается строительство пяти таких барж.

Зачем они нужны ВМС Китая?

А затем, что на побережье Тайваня мало удобных для высадки десанта мест, и к тому же такие места укреплены, соответственно, использованием таких барж можно расширить зоны высадки. А использование большого флота ролкеров может существенно увеличить количество доставленных войск. И ускорить процесс высадки.

К тому же такие баржи можно использовать для разгрузки техники на отдаленных китайских аванпостах. КНР строит и использует насыпные острова в Южно-Китайском море.

Как может выглядеть возможный вооруженный конфликт между КНР и США?

Основной территориальной проблемой КНР является Тайвань. В случае военного решения конфликта без воздушно-морской десантной операции не обойтись. А значит, нужен мощный десантный флот, способный в первой волне десанта высадить достаточные силы и обеспечить им воздушную поддержку. При этом авианосные ударные группы ВМС Китая будут заняты противодействием аналогичным группам ВМС США.

Значит, нужны десантные корабли с размещением на них вертолетов, беспилотников и самолетов для непосредственной поддержки десанта.

Для целей скоростного преодоления Тайваньского пролива Китай в свое время на Украине закупил десантные катера на воздушной подушке типа «Зубр» и далее наладил у себя производство аналогичных кораблей.

Помимо этого, необходима изоляция района боевых действий. Для этого надо будет встретить флот США, идущий на выручку тайваньской армии, на дальних рубежах. Для этого необходимо высаживать десанты, ну, например, на островах архипелага Рюкю, на Филиппинских островах, на различных атоллах Тихого океана для организации аванпостов. На таких аванпостах будут размещены радарные станции, системы ПВО, РЭБ и ударные ракетные комплексы. С них китайцы смогут наносить удары по выдвигающимся группам боевых кораблей ВМС США.

Также у Китая есть интересы в разных частях мира. Они могут потребовать переброски войск, эвакуации гражданских лиц, участия в миротворческих и гуманитарных акциях.

Для решения этих задач Китай и создает развитой экспедиционный флот десантных кораблей, находя весьма интересные и креативные технические идеи.