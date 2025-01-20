ВС РФ пересоберут трофейные дроны и будут использовать их против ВСУ

Как добавили в министерстве обороны, части и подразделения РЭБ группировки войск "Север" принимают активное участие в специальной военной операции

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Бойцы Северной группировки ВС РФ пересоберут FPV-дроны ВСУ, посаженные средствами РЭБ в приграничье Курской области, и в дальнейшем будут использовать их против украинских боевиков. Об этом рассказал командир взвода РЭБ группировки с позывным Борода.

"Данные трофейные "птицы", FPV-дроны, собраны нашими ребятами на передовой за двое суток. То есть это двое суток работы одного всего лишь комплекса. Передадим нашим товарищам, которые добудут из них всю разведывательную информацию. По возможности восстановят их. И это все полетит на головы нашим врагам", - рассказал Борода в видео, предоставленном ТАСС Минобороны России.

Как добавили в министерстве обороны, части и подразделения РЭБ группировки войск "Север" принимают активное участие в специальной военной операции. Они выполняют задачи по нарушению работы, дезинформации, уничтожению вражеских систем связи и управления, а также РЛС и систем наведения. Для этого войска РЭБ группировки применяют самую современную аппаратуру.

"Военнослужащие роты РЭБ отдельной гвардейской мотострелковой бригады ежедневно предотвращают атаки беспилотных летательных аппаратов противника (БПЛА). В круглосуточном режиме используются различные станции и комплексы радиоэлектронного подавления и разведки, включая современные аппаратные комплексы. Личный состав подразделения выполняет задачи по обнаружению БПЛА противника, летящих на малых и средних высотах, и передает онлайн-видеоданные о них на комплексы радиоэлектронной борьбы", - отметили в ведомстве.