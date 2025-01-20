В НПЦ "Ушкуйник" сообщили, что дрон "Князь Вандал" станет полностью российским

Гендиректор научно-производственного центра Алексей Чадаев добавил, что дрон будет производиться не в одном месте, а сразу в нескольких, чтобы "была возможность маневра по комплектующим"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Специалисты ведут работу над импортозамещением компонентов оптоволоконного FPV-дрона "Князь Вандал Новгородский", аппарат станет на 100% российским. Об этом ТАСС заявил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

"Одна из задач НПЦ "Ушкуйник" в 2025 году - импортозамещение, локализация производства компонентов. Ведется работа над тем, чтобы сделать дрон "Князь Вандал Новгородский" полностью состоящим из отечественных комплектующих. Также мы идем к тому, чтобы финальное изделие производилось в России не в одном месте, а сразу в нескольких. Чтобы, соответственно, была возможность маневра по комплектующим", - сказал Чадаев.

Глава "Ушкуйника" также напомнил о том, что НПЦ стал победителем конкурса Минпромторга и получит почти 500 млн рублей из федерального бюджета на создание Центра коллективного пользования в сфере БАС. "Имеется в виду парк производственного оборудования для малосерийной радиоэлектронной продукции, на котором резиденты "Ушкуйника" могут создавать изделия малых серий. В том числе эти деньги пойдут на развитие производства в части "Князя Вандала" и других дронов", - подчеркнул Чадаев.

FPV-дрон с оптоволоконной связью "Князь Вандал Новгородский" разработан в НПЦ "Ушкуйник". Дрон был апробирован в августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область. Аппарат не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ранее сообщил, что российские военные уничтожили с помощью этого беспилотника в ходе СВО технику НАТО на сумму свыше $300 млн.